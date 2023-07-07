【暑假好去處】The One小王子80周年互動展覽　7月15日開始沉浸式打卡光影互動【內附連結】

▲ 《小王子》80周年，7月15日至8月27日在The ONE商場設「藝遊宇宙」期間限定店。（相片由主辦機構提供 ）

經典著作《小王子》（Le Petit Prince）全球粉絲者眾，於6月29日踏入80周年，香港亦有為此大肆慶祝，將於7月15日至8月27日在尖咀The ONE商場，推出全港首個小王子80周年《藝遊宇宙》互動展覽，5大劇場式主題展區，並重新演繹經典場景，透過AR互動、光影互動和創作，以及沉浸式打卡等方式，帶來意想不到的飛行員視角觀賞體驗。

大會更特別邀得6位本地著名藝術家，包括：首位獲法國官方授權重新演繹《小王子》的華人插畫師Steven Choi、Pen So、杜波淇、Amy Tam、Aka C和Stella Lam，重新創作小王子拜訪6個星球的奇遇，立體呈現膾炙人口的故事。

門票即日起於KKDay獨家接受預訂，成人平日淨入場票價$230起；套裝價$280起（包括入場門票及獨家限定版小王子《藝遊宇宙》禮品包）；家庭門票淨入場票價由$600起（包括成人票2張及兒童票1張)。於7月15日前透過KKDay網上預訂可獲贈早鳥禮遇：小王子限定版金屬書籤1張，數量有限，贈完即止。

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記者：周美好