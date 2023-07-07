【家庭慘案】6旬父家中亡殘障兒子伴屍3日　警調查後案情逆轉揭真相

▲ 6旬父在家中死亡，殘障兒子伴屍3日，警調查後案情逆轉。（網上圖片）

近日馬來西亞發生一宗命案，一名60多歲的男子在家中死亡，其殘障兒子伴屍3日，事件令人難過。可是警方經調查後發現真相，案情隨即大逆轉。

綜合馬來西亞傳媒報道，事發於馬來西亞文冬市，64歲的簡姓男子與妻子育有3名兒子，夫妻與患有身心障礙的22歲幼子同住。6月25日，有鄰居嗅到簡家傳出惡臭，於是上門了解情況，但敲門卻沒得到回應。鄰居請人幫忙撬開房間的百葉窗，看到有人倒臥於房間內，隨即報警求助。

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企圖燒屍毀滅證據

警方到場後，拍門詢問亦沒有人回覆。直到哥哥到場後，簡男的幼子才肯開門。警方發現簡男陳屍家中，初步估計已死去數天，而幼子一直伴屍。

不過，經警方進一步調查後終還原真相，簡男的遺體有不少傷痕，原來他被幼子以利刃割破頸動脈，大量出血致死。幼子更企圖燒屍，想毀滅證據，但他辯稱只為替父親舉辦喪禮，才焚燒遺體。事發當日簡男的妻子因要就醫，到二兒子位於吉隆坡的家中暫住，幼子趁機向父親下毒手。

簡男的次子接受當地傳媒訪問指，疑弟弟不滿爸爸一直叫他找工作，盛怒下向他動殺機。他後悔讓弟弟和爸爸同住，也表明痛恨弟弟所作所為，希望弟弟受到法律制裁，以免他再傷害他人。他感嘆父親好好的一個人，卻被親生兒子殺害。

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責任編輯︰王明芳