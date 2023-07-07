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【澳門旅遊】「港澳一號」暑假每日加開班次至15班　尾班車延至午夜12時開出

社會 12:11 2023/07/07

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

「港澳一號」暑假每日加開班次至15班，尾班車延至午夜12時開出。（港澳一號圖片）

由明天（8日）至8月30日暑假期間，往來佐敦港鐵站至澳門的跨境直通巴士「港澳一號」將會加開班次5成，迎接暑假期間，港澳旅客及中外入境旅客對往來澳門旅遊的強勁需求。

    點擊圖片放大

是次加開班次，在暑假期間每日由香港開往澳門的班次會由原定10班增加至14或15班；星期六日，由澳門去往香港返程班次，最高可達15班；並且擴展服務去到午夜12時，務求令旅客在澳門可以盡情吃喝玩樂至深夜，做到「早班車去、夜班車返」。

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自從1月下旬，港澳恢復通關之後，港澳居民往來、香港居民以及中外客人旅遊澳門，需求相當強勁，港澳一號感謝港澳兩地政府批准加班，應付旅客需要，「港澳一號會繼續提供足夠的恆常班次及包車服務，滿足市民及港澳旅遊界的需要。

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責任編輯：陳麗娜

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