【李玟離世】Sammi抑鬱症過來人明白李玟痛苦　回顧娛樂圈力抗抑鬱症的藝人

歌后李玟周日於家中輕生，延至周三於瑪麗醫院離世，姊姊李思林及李秋林公布其死訊，指李玟於數年前患上抑鬱症。

2019年，李玟擔任天后鄭秀文（Sammi）的演唱會嘉賓，鄭秀文今日（6日）於IG發帖文悼念好友，曾飽受抑鬱症煎熬的她可說是過來人，很明暸李玟生前所受的痛苦。

鄭秀文分享三張與李玟的合照，其中一張是19年李玟為她擔任演唱會嘉賓，以及一張華星年代的合照。

【樂壇天后】鄭欣宜被李玟家姐誤爆患抑鬱症 Joyce「失蹤」兩個月未有歸期

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

跟李玟識於微時

帖文開首，鄭秀文留言寫道：「昨天很難一下子接受這消息，想寫點什麼，卻又不知如何表達…仍感難過。抑鬱症….我懂。」

Sammi跟李玟識於微時，她憶起當年的相處時光，她寫道：「今天仍感難過，腦中一直想起我們在華星時期的合作，那時大伙兒都青春正盛，一起為歌唱理想奮鬥，一起排舞，然後一起出席電視台大大小小的宣傳。我亦翻唱過你的作品《給最傷心的人》。」

鄭秀文說起2019年李玟曾任其演唱會嘉賓，可惜一切已成回憶：「記得我們久沒相見，彼此深深的擁抱。在台上我們合唱了我倆二人的版本《給最傷心的人》。現在回看，可一不可再，謝謝你送給我這份美麗回憶。一切一切，點點滴滴，成為了你在我心中最美好的CoCo。我們大家都會記住你留下的美好。」

之後Sammi分享一段跟李玟合唱的片段，並留言說：

網上看到這片段。

很想分享給很捨不得你的人們。

那一夜，你和我。

歴歴在目的記憶。

#給最傷心的人。

▲ 2005年，Sammi拍攝《長恨歌》而患上抑鬱症。

拍戲抽離不到致抑鬱

2005年，Sammi拍攝關錦鵬執導的《長恨歌》而患上3年抑鬱症，由於對表現過於執着兼太過入戲，以致未能抽離角色，加上要趕上拍攝進度，令Sammi壓力大到面臨崩潰。

Sammi指患抑鬱症初期，完全封閉自己，拒絕和外界溝通，之後她以畫畫、做Gym和祈禱等來抒發情緒，在人生低潮時，Sammi靠跑步發洩負能量，心境變得愈來愈正面。

除了Sammi外，圈中不少藝人也曾受抑鬱症煎熬，某些更成功走出抑鬱陰霾。

▲ 姜麗文於2014年因歷情傷而患情緒病！ （取自instagram）

姜麗文情傷打擊重創

秦沛女兒姜麗文（Lesley）於2014年因歷情傷，跟前度分手後7個月，由失戀演變成自我否定，最後更患上嚴重抑鬱症。

Lesley在情緒最低落時，不只一次萌生自毀念頭，她曾說：「我寫低了幾封遺書，隨後走到家中的露台，坐下想寫最後一首歌作別，哼了幾句，又在思考編曲應如何處理，我卻返回家中完成這個作品，這首歌救了我。」其餘兩次即是哥哥的相助，打消其自殺念頭。

其後姜麗文認識了工程師男友Pakho，令她對愛情重燃信心，重新出發，及至去年3月份於洛杉磯結婚，事業方面Lesley亦闖出成績。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【金像獎2023】張繼聰罕談謝安琪Eason緋聞 Kay將陪同出席金像獎頒獎禮

曾被嘲「謝繼聰」

至於張繼聰也是過來人，2007年1月張繼聰跟謝安琪結婚，同年誕下兒子張瞻，由於當時張繼聰事業發展麻麻，反而太太謝安琪比他紅很多，令他常常被取笑為「軟飯王」及「廢柴老公」，承受壓力已大，加上謝安琪跟陳奕迅爆出緋聞，接連負面新聞令阿聰壓力爆煲，最終患上抑鬱症。

▲ 2007年，張繼聰患上抑鬱症！ （取自instagram）

張繼聰大爆當年曾因病猶豫是否出席《2009年度叱咤樂壇頒獎典禮》，但是為見證Kay奪獎，他帶病出席。

患病期間，張繼聰有尋死的念頭，當時他跟朋友交低身後事，「無論如何努力都改變不到人家對我睇法，我覺得好氣餒，好攰！於是我有一個念頭，想了結自己生命，當時我傳訊息給一位我最好朋友，跟他講我走了之後，希望可以Take Care我的家人，然後我做了所有步驟...」幸好張繼聰懸崖勒馬，沒有自尋短見。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

森美：要努力尋找開心

另外電台主持森美予人形象幽默，惟其實笑臉背後，他曾受抑鬱症困擾接近十年。

森美憶述，03至04期間每天完成商台的節目後，他都會怪責自己工作表現欠佳，擔心觀眾反應，故開咪後不敢回到辦公室，想立即離開公司。

▲ 森美曾受抑鬱症困擾接近十年。

森美最初認為只是工作壓力，直至發現配音及司儀稿上的文字都有閱讀困難，記性亦開始變差，才決定要找醫生求助。 他指自己經常四處張望，集中力低，加上本身的情緒問題，導致專注力失調病患。後來透過藥物、情緒治療和信抑支持，森美用了四至五年時間才康復。

康復後，森美提醒自己要保持開朗，他說：「當你發覺自己有抑鬱，一定要行出第一步，行出第一步就會有改變。快樂是自尋的，自找麻煩很容易，自找快樂卻困難，但這一步只能靠自己，不能靠別人，所以要跟自己說：『我要努力尋找開心。』」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

近年轉戰內地的薛凱琪於2008年患上抑鬱症，當時Fiona暴瘦至85磅，原來當年父母鬧離婚，家庭重擔落在她身上，Fiona要供樓養家，再加上工作和感情問題，最終患上抑鬱症。

▲ 薛凱琪於2008年患上抑鬱症。 （取自instagram）

她曾表示，當時的她會將各種問題放大，認為事事都不如意，受情緒困擾之下，她開始出現自殘行為，如扣喉、𠝹手，甚至想過輕生。

Fiona曾萌輕生念頭，幸而致電好友方大同，對方跟她理性分析情況，細心聆聽Fiona說話，勸止她不要輕生，將她由死亡邊緣拉回來。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R