【李玟離世】李玟繼女反撐偷食爸爸原因曝光　註銷社交平台帳號全面「潛水」

一代樂壇天后李玟（Coco）離世，令人無比心痛。近年Coco與加拿大籍富商老公Bruce鬧婚變並遷出昔日愛巢，與Bruce分居年多。

雖然昨日（7月6日）Bruce與女兒Rachel和Sarah以及CoCo兩姊聯名發訃悼念，不過兩個繼女只有署名，目前都未正式發聲，還疑似低調註銷IG帳號，全面神隱。

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Coco情傷暴瘦

Coco於2011年與加拿大籍富商老公Bruce結婚，與兩個繼女Rachel、Sarah相處融洽，惟近年傳出Bruce多次出軌，令婚姻亮起紅燈。

而且，Coco視如己出的繼女Rachel和Sarah亦選擇撐Bruce，對Coco不聞不問，令Coco更加難過，身心煎熬，更曾一度暴瘦只剩93磅變皮包骨。

▲ 兩名繼女Rachel和Sarah不撐Coco。

兩名繼女全面神隱

在Coco離世後，兩名繼女都沒有對此發聲，有網友在過去Coco與繼女合照標記的帳號，發現兩名繼女都已註銷社交平台帳號，其中一個帳號換成陌生大叔使用；另一個則根本進不去，疑似「潛水」。

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撐偷食爸爸原因

另外，媒體人陳玲玲在節目上提到，其實兩個繼女會選擇撐出軌的爸爸，全因當初Bruce追求Coco時仍是已婚身份，Coco礙於對方已婚才遲遲沒點頭，直到男方發誓離婚，李玟才答應結婚。

陳玲玲認為，對兩名繼女而言，Coco也是導致父母親離婚、傷害她們家庭的人，因此之後Coco發生類似事件才不撐對方，不過此說法並未獲得證實。



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