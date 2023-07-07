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【刀斬胞兄】抑鬱漢攜菜刀登門斬72歲胞兄　64退休漢認傷人候精神報告判刑

社會 12:27 2023/07/07

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抑鬱漢攜菜刀登門斬72歲胞兄　64退休漢認傷人候精神報告判刑

64歲退休漢於疫情其少與72歲胞兄聯絡，至2022年4月，退休漢突然攜刀登門到訪胞兄住所，揚言「我要斬死你」，胞弟即以菜刀斬向胞兄頭、頸及前臂，胞兄反問「你做咩斬我」。兄嫂見狀奪去菜刀，大呼求救驚動鄰居到單位協助合力制服退休漢。涉案胞弟今(7日)於高等法院承認有意圖而傷人罪，代表律師指被告中風後退休，自此變得情緒波動，未有察覺精神有異，被捕後才發現患嚴重抑鬱症。法官先索取被告精神報告及事主的創傷報告，押後至8月7日判刑。

被吉陳宗顯(現年64歲)，今承認1項有意圖而傷人罪，控罪指他於2022年4月15日，在天水圍天頌苑一單位非法傷害陳秋瑞(譯音)，致其身體嚴重受傷害。

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代表律師求情時指，被告與事主無怨無仇，自2020年因疫情兩人已沒有來往。代表律師續指，被告於2019年中風後，不能任職保安工作，自此變得情緒波動，亦不知道精神出現問題，直至因本案被捕後，才得知患有抑鬱症，故要求法官於判刑前，先索取精神報告。

法官指被告曾被還押於小欖精神治療中心，有關精神報告已是7個月前，故先替被告及事主索取精神報告及創傷報告。

案情指，被告於案發時，與當時72歲胞兄沒有仇怨，因疫情而沒有來往達2年。案發日早上，被告突然到訪胞兄住所，甫進入單位即從袋取出30厘米長菜刀，揚言「我要斬死你」，被告隨即以菜刀斬向胞兄頸及前額，胞兄以手擋駕時被斬傷前臂，並大叫「你做咩斬我」。

兩人糾纏間倒地，被告多次踐踏胞兄頸部，又坐在胞兄身上及用手扼其頸。兄嫂見狀即從被告搶奪菜刀，被告續扼胞兄頸及踢其下體等。兄嫂大呼求救，驚動鄰居到單位協助，最終合力制服被告，並報警求助。

被告被捕及被警誡後，只不斷點頭及未能說話，情緒激動，最終被送往青山醫院，其後轉介至小欖精神治療中心。事主送院經檢驗後，被發現頭皮、頸、前臂等均有傷，須縫針治療，留院7天出院。精神科醫生指被告案發時患嚴重抑鬱。

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記者：林育慧

治療 保安 律師 罪案 公立醫院 疫情 退休 青山醫院 天頌苑 天水圍

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