【暑期好去處】中環街市小檔主暑期DIY市集　推運動及STEAM工作坊寓學習於娛樂

▲ Preface AI 編程親子工作坊。（商場提供）

中環街市將於7月17日至8月16日期間，夥拍⻘途發展社區發展協會，推出「小小夢想家實踐計劃」，聯乘超過30檔來自不同大、中、小學的「大小檔主」，打造四大主題市集，更邀得多位精英運動員合作，提供充滿活力的「放電」運動體驗！

小檔主辦周末主題市集

由7月22日起，每逢星期六及日於中環街市一樓活動場地舉辦「Dream Market」週末市集，以「小小企業家」、「小小藝術家」、「小小科學家」及「小小運動家」作主題，近30個由大人與「小檔主」主理的攤檔將會售賣各式各樣的商品，包括DIY手工包、健康美味的甜點、繪畫及科學商品、紮染小布袋、鈎織手工藝品及黏土首飾等。場內亦將設有多個遊戲攤位，更有工作坊教大家即場製作擴香石、教授水晶畫掛飾及熱縮片匙扣等，讓孩子展示自己的才華和創意。

精英運動員指導欖球劍擊訓練



中環街市將聯同活動夥伴⻘途發展社區發展協會邀請不同運動導師到場，向小朋友介紹及示範各種新興運動！「小小欖球員」體驗日將於7月21日及8月4日舉行，並邀得現任七人欖球香港代表隊成員姚錦成到場示範欖球相關的熱身和訓練動作，讓小朋友感受運動的魅力！7月28日及8月11日則舉行「我要做小劍士」，由前港隊劍擊代表林衍聰到場分享比賽經驗和實戰趣事，並示範正確打劍姿勢，和現場觀眾進行互動訓練。

▲ 我要做小劍士劍擊體驗日。（商場提供）

童夢白雲大型白雲朵打卡位

此外，地下中庭的「童夢白雲」巨型雲朵藝術裝置打卡熱點，大型純白雲朵以夢想為設計概念，寓意將每位小朋友的幻想未來帶到現實，一伸手即可觸及夢想。這座象徵著夢想力量的「童夢白雲」讓小朋友可於雲朵當中穿梭奔馳，大朋友亦可打卡「呃Like」，一同分享這份童趣與夢想的體驗！

親子STEAM工作坊啟發創意

暑假期間，地下互動牆將於化身成「STEAM Playground」，於不同日子舉辦一系列親子工作坊，當中包括親子3D手工畫工作坊；馬賽克杯墊工作坊；還有Preface AI 編程親子工作坊，以Scratch語言教授電腦編程的基本概念和應用、了解AI識別技術，寓學習於娛樂。活動名額有限，現可在中環街市流動應用程式報名參加。

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記者：李越樺



