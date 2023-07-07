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【李玟離世】Coco寒夜下助7旬翁賣3.3萬磅橙　老翁受訪淚別︰感謝你的恩情

親子 13:07 2023/07/07

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李玟生前做過無數善舉，其中7年前曾在街頭協助一名老翁賣橙，讓對方可以盡快回家過年。

歌后李玟（Coco）因抑鬱症於7月2日在家中輕生離世，終年48歲。李玟生前個性樂觀開朗、心地善良，曾做過的善舉不計其數。7年前她曾協助一名76歲老翁街頭賣橙，她更委託媽媽和姊姊到場購買66袋橙，並向老翁捐贈2,000元人民幣現金。老翁近日得知李玟去世的消息，也不禁傷心落淚。

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據內地媒體《澎湃新聞》報道，李玟在2016年1月身在長沙錄製節目《我是歌手》，期間在一次公益活動中看到一名76歲老翁在街邊賣橙，數量非常多，當時農曆新年臨近，李玟認為老翁難以短時間內賣完回家過年，故晚上李玟冒著風雪主動幫忙，並委託媽媽和姊姊幫忙購買，更即場買走66袋橙。

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3.3萬磅橙一夜售罄

最後李玟帶著一袋袋橙送給《我是歌手》的觀眾及工作人員，同時在節目上呼籲其他人前往購買。據義工李曉陽指出，當時李玟的善舉感動了很多人，並成功協助老翁多達3萬斤（約3.3萬磅）橙一夜售罄。

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而另一名湖南長沙的義工楊先生憶述，李玟隔幾天後仍有關心老翁的情況，特意透過經理人聯絡他詢問老翁的情況，問他是否已經回家。

現年83歲的老翁近日得悉李玟離世後，含淚接受訪問，他透露當時李玟不單止主動幫忙他，同時將老家官庄20多萬斤橙都幫忙銷售出去，還送給其老伴4箱補品、2件棉衣，以及數千元現金，他非常感謝李玟這份恩情。據悉，當時20多萬斤橙經義工徹夜幫忙裝車、裝袋，7天內賣完。

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責任編輯︰王明芳

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