【癌症殺手】70歲糖尿病患者不飲酒無肝炎卻患肝癌　醫生列5大高危致癌物

▲ 70歲糖尿病患不飲酒無肝炎卻患肝癌，醫生列5大高危致癌物。

正確保存食物非常重要，否則隨時有機會罹癌。一名70歲老婦本身患有糖尿病，不飲酒、無肝炎，卻只因一個存放食物的習慣而被檢查出罹患肝癌。

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台灣肝膽腸胃科醫師王威迪在《健康好生活》節目中分享個案，指曾遇過一名70歲糖尿病女患者，原本長期在內分泌科治療，每3個月進行一次抽血檢查。某次，患者的肝指數顯示偏高，轉至腸胃科做超聲波竟發現長有2cm大的腫瘤，再切片化驗後確診肝癌。奇怪的是，由於肝癌患者大多數由酒精、肝炎或肝硬化導致，但患者從來不飲酒，也無肝炎，應該極少機率會患上肝癌。醫生詳細詢問下，才得知罪魁禍首是「黃麴毒素」。

吃藏有黃麴毒素變質食物致病

原來，患者平常生活節儉，習慣將吃不完的食物都放入雪櫃保存，即使已存放很久的米飯也捨不得丟，照吃不誤。除了米飯，患者還喜歡吃玉米、花生這類食物，但同樣經常因保存狀況不佳，吃下肚時都已變質，發霉食物中就藏有「黃麴毒素」。長期下來，患者身體攝入過多這種致癌物，誘發了肝癌。

因此，王威迪再三提醒，食物保存不當導致發霉，就容易滋生被世界衛生組織列為一級致癌物的「黃麴毒素」，高危的包括「發霉的花生玉米」、「變質的米飯」、「發苦的堅果」、「劣質芝麻醬」和「沒洗乾淨的筷子」。

專家教4招排解黃麴毒素

林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈也曾指出，「黃麴毒素」若長期在人體積聚，會傷害肝臟，增加患肝癌風險。因此，盡量要吃新鮮食物，不吃發霉或經發酵的食物如鹹菜等。豆類、乾貨或麵粉等食物，若未吃完就要放進雪櫃，因在12°C以下的環境，食物即使發霉，也不會分泌黃麴毒素；及降低水分、保持通風。

另外，她亦指出，黃麴毒素的「最佳解毒劑」是深綠色蔬菜，可以減少近6成毒性，並分享4個排毒貼士：

喝足夠的白開水，少喝飲料

多吃綠色、白色的蔬菜。深綠色蔬菜是黃麴毒素的解毒劑，能幫助代謝黃麴毒素，白色十字花科蔬菜則有助於預防肺癌。

多吃全穀類、高纖維的食物，可以幫助排毒。

吃無糖乳酪，有研究顯示乳酪可以減少近3成的大腸癌風險，有助代謝有毒物質。

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責任編輯：羅嘉欣