【印尼旅遊】卓美亞Resort首度進駐峇里　海邊豪華全別墅宮殿【內附連結】

▲ 峇里島卓美亞酒店位於烏魯瓦圖的海邊懸崖，依山而建風景優美。（圖片來源：酒店提供）

海邊度假勝地印尼峇里，疫情過後漸漸回復生氣，新酒店及度假村繼續落成。去年揭幕的峇里島卓美亞酒店（Jumeirah Bali），是集團首間於印尼開設的Resort，坐落海邊並以全別墅設計，延續超豪華住宿體驗。

峇里的住宿選擇豐儉由人，由背包客民宿至國際級酒店品牌都一應俱全。以杜拜6星級帆船酒店而打響名堂的卓美亞酒店集團，就於2022年在島上西南方佩卡圖（Pecatu）的烏魯瓦圖（Uluwatu）插旗，「Ulu」解作土地的盡頭，而「Watu」則是石頭，反映出這區石灰岩懸崖之地理特性。

古代帝國設計靈感

區內高檔Resort林立，品牌包括阿麗拉（Alila）、六善（Six Senses）甚至寶格利（Bulgari）也選址這兒，不過峇里島卓美亞酒店自成一國，距離大街有20分鐘車程，猶如隱身於世外桃源之中，私隱度高，想出去逛街用餐就難以步行到達。不過Resort內設備完善齊全，入住後也未必想離開。

Resort並非以常見的傳統峇里風格設計，大堂主建築以全白色華麗宮廷風格示人，叫人眼前一亮。靈感源自古代爪哇的印度教滿者伯夷帝國（Majapahit Empire），著名的水上宮殿有大量的亭閣、花園及水池，因此Resort內移植這些元素，四處可見噴泉、流水及魚池，仿製出昔日帝王級氣派。

▲ 如華麗宮殿的異國設計跟普遍的峇里Resort截然不同，感覺新穎。（圖片來源：酒店提供）

豪華獨立泳池別墅

依山而建的Resort有123間獨立Villa，室內特高的樓底加上落地玻璃，引入充足自然光，加上大地色調，感覺相當開揚舒服。全部別墅均有私人露台及泳池，面向園景、池塘或是海景，將房間與大自然融合。加上雕刻華麗的木門和掛畫、仿製古城遺迹的石牆，用上本地物料建成，充滿本土人文氣息但不失優雅格調。

Villa面積由2,200呎起跳，每間客廳、睡房、浴廁及戶外露台間隔分明。客廳寬敞得可放大型梳化及兩張座椅，配備大電視。設有小型廚房，配備Nespresso咖啡機、Fellow熱水壺甚至小型鋅盤，另有客廁及辦公桌，猶如豪宅大廳般奢華。所有燈光、風扇及窗簾控制都是利用輕觸式按鈕，大量的充電插頭位，符合現代需求。

睡房亦同樣闊落，旁邊更有一個差不多一樣大的浴廁，白色浴缸就設於中央，可以邊浸浴邊看電視高級享受。雙人洗手盆及兩個衣櫃，讓住客可以各有私人空間，還有室外花曬和梳粧枱，座廁是日式自動型號。設有24小時管家服務，更能以WhatsApp溝通，貼心方便。

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必試馳名水療按摩

Resort有齊各種設施，水療中心Talise Spa就在白色石製宮殿之內，佔地過萬呎，有5間療程房，以及休憩室、健身室、水療浴池、蒸氣及桑拿室，還有一間罕見的土耳其雲石浴室（Hammam），將滿者伯夷帝國的阿拉伯文化帶到峇里，因此可以享受有專人幫你洗澡的土耳其浴。療程着重人的脈輪，以出生日期計算體質，並挑選合適的產品，最後更會送贈一條自然石手鍊，很有特色。

另有3個戶外無邊際泳池，設計亦向滿者伯夷帝國的湖泊Kolam Segaran致敬，泳池旁可直接通往Dreamland Beach。被譽為New Kuta的海灘，雖然不算很大，但海水清澈呈夢幻淺藍色，白色浪花急速強大，是滑浪者的天堂。灘上可租借滑浪板及有一間食肆，盡情享受當地的陽光海灘。

不怕困在酒店內沒事幹，酒店每日都安排了各項付費及免費活動，例如傳統樂器體驗及花卉祭品製作、由駐場導師帶領的瑜伽及太極等，以及前往附近遊覽的導賞團等，小朋友亦能在親子俱樂部遊玩，節目豐富。

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天台Fine Dining餐廳

身處於如天涯海角的山頭之中，Resort內有3間餐飲設施，包括供應地道及國際美食的全日餐廳Segaran Dining Terrace、酒吧Maja Sunset Lounge以及Fine Dining餐廳Akasa。不得不提早餐驚喜的豐富，自助餐有多種果汁、麵包、沙律及熱盤，另加可無限任點的主菜，包括地道印尼辣醬烚蛋、炒飯麵、中式點心、西式奄列及班尼迪蛋等10多款，絕對可以慢慢吃到飽。

Akasa則建於最高點，設有室內外座位，盡覽沙灘美景，是欣賞夕陽西下的最佳位置。主打自家製熟成牛扒、燒烤及海鮮美食，並混合亞洲的烹調手法及元素，例如帶日式風味的吞拿魚他他、三文魚刺身，主菜則配以青檸、芒果、豉油等調味，別樹一格。供應多款特色雞尾酒，微醺享受峇里的度假時光。

▲ Akasa是酒店內的Fine Dining扒房酒吧，戶外梳化可享受雞尾酒。（圖片來源：酒店提供）

▲ 早餐選擇極多款式，沙嗲及椰漿飯地道好吃。（圖片來源：酒店提供）

Jumeirah Bali

地址： Kawasan Pecatu Indah Resort, Jl. Raya Uluwatu, Pecatu, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, 80361

電話：+62 361 201 5000

房價：花園泳池別墅每晚5,250港元起，另有兩晚75折、早鳥折扣等不同優惠

旅遊 Info

簽證： 持香港特區護照及BN(O)均需簽證入境，可抵達時辦理落地電子簽證，或於網上預先辦妥會較省時，費用為50萬印尼盾（約260港元），BN(O)則需於印尼領事館申辦。詳情可參閱visa-online.imigrasi.go.id

貨幣： 1港元約兌1,923印尼盾機票：國泰航空及香港航空有直航飛往峇里，國泰航空7月份票價由5,923港元起

記者：張頌婷