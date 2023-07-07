【網絡熱話】上水伯伯拖大箱紙皮搭巴士　港男不滿搭$2車污染車廂網上公審

▲ 上水伯伯拖大箱紙皮搭巴士，港男不滿搭$2車污染車廂網上公審。

香港不少貧困的長者都會執拾紙皮變賣，以維持生計。近日，有港男於網上發文公審，稱見到一名伯伯拖住一大箱紙皮乘搭巴士，更指紙皮上有「口水鼻涕痰」。港男又稱，不滿伯伯享用2元長者優惠乘搭巴士，卻污染車廂，阻礙其他乘客，為此已向九巴投訴。

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一名男網民6月29日於Facebook群組「祥龍圍邨&清河邨」連文帶圖發帖，指一名伯伯拖著一大箱紙皮乘搭來往上水（清河）至上水站的273B線巴士，並將紙皮放在下層的輪椅位。他指，紙皮是伯伯從後巷執回來，「紙皮在地面拖住行，黐滿細菌，上面有口水鼻涕痰」。

樓主認為，伯伯將紙皮帶上巴士污染車廂，並為此感到不滿，「搭2蚊車仲要執埋垃圾一起乘車」更指出，

其中一塊紙皮上面仲掛住一條鼻涕、一篤濃痰，阻礙其他乘客。

他表示，目前已向九巴總公司投訴，並於文中貼出香港法例：

第230章《公共巴士服務規例》，第14條，不得攜帶厭惡性物品。乘客可攜帶總重量不超逾5公斤及總體積不超逾0.1立方米的物品登車，而該物品或行李不得佔用任何座位，亦不得放置在巴士的通道上或樓梯上。

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帖文發出後，引起大量網民熱議，有網民批評巴士司機未盡責阻止，「今次司機真係有責任拒絕」、「如果係我哋新巴師兄多數會要佢落車（包括我），佢唔聽就停車唔開，再響台通知公司同報警處理」。不過，亦有不少網民認為是「長者的悲哀」，「老人家搵少少錢啫，使唔使影晒上網話人？將心比己，你都檢討下自己行為」、「你估佢想咩？窮呀大佬！如果佢有能力你話佢想唔想咁做？」

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責任編輯：羅嘉欣