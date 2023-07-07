【性侵索償】康橋前院長張健華被指性侵女院友遭索償　康橋董事供稱張涉於2年間虧空370萬元

▲ 被告康橋前院長張健華。（陳偉英攝）

私營殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華，涉於2014年性侵智障女院友被控，因女事主未能出庭作供而獲撤控。事主母親早前入禀區域法院向張等索償逾134萬，案件今（7日）續審。康橋董事作供稱，曾召開股東會以逼使張交出康橋帳目，又指另案入禀狀顯示，張於2年間共虧空370萬元。

原告由女事主母親代為入禀；答辯人為張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司，據了解原告與智友已達成和解，訴訟現只針對張與康橋；張被指於2014年8月10日，於辦公室性侵事主。

康橋一方今傳召康橋董事李永耀出庭作供。張沒有律師代表，今親自盤問李。

李供稱，他於2011年9月起協助父親看管智友，其父則在收購康橋後，成為康橋董事。李續指，智友於案發後翌月召開股東會，決定由李出席康橋股東會會議，李隨後另召開智友股東會，以逼使張交出康橋帳目。李又指，據另案入禀狀顯示，張由2012年6月至2014年8月，共虧空370萬元。

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記者：梁錦麟