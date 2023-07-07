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【獨家消息】張致恒被發現小食店打工「一腳踢」　決心洗底努力養家

娛樂 15:54 2023/07/07

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

張致恒（Steven）與區燕雯（雯雯）2019年結婚後育有3子，不過近年二人經常鬧婚變 ，被網民稱為「離婚KOL」。
雯雯不時在網上鬧爆Steven「又廢又懶」，之後多次發文疑與Steven「割席」，叫債主不要再找她追債。

雯雯更直指Steven沒有工作之餘，又日日在家中歎住享受：「日日可以若無其事咁歎坐喺度，有飯就食有屎就痾有覺就瞓，如果你係有貢獻嘅都冇所謂，當養一個工人。但可惜叫親你做嘅嘢，都係同我講『你係人，你要休息、你要瞓覺』！」

【張氏一家】張致恒妻向網民透露急要3萬蚊養家　雯雯第N次鬧爆Steven：賴死喺度

小食店打工

經過雯雯多次狂罵，Steven似乎終於「識醒」，TOPick收到消息，原來Steven近日在天水圍一間小食店打工，他戴上眼鏡﹑口罩及Cap帽刻意遮樣，避免途人認得。

見Steven落力做足本份，招呼客人，而全間店舖只得他一人，可算是「一腳踢」。

當未見有客人時，Steven聽着音樂，搖擺身體，樂在其中，似乎還未忘記昔日做歌手的時刻。

張致恒原來在小食店打工。

樣子頹廢變大叔

期間見人流不多的時候，Steven放下戒心決定脫下口罩「鬆一鬆」，見他滿臉鬍鬚，黑眼圈極深，樣子頹廢不堪，加上身形腫脹不少，十足大叔一樣。

如今Steven總算願意打工想證自己不做垃圾，未知雯雯又會否再次接受對方呢？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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