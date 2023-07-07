【網絡熱話】二手平台驚見$2800賣仔列明有健康證明　「買家」報警揭發實情

▲ 真定假呀?

80、90年代內地拐賣人口問題猖狂，但隨著社會發展及經濟起飛，拐賣人口近年已經少有聽聞。但近日內地網上二手平台竟然出現販賣人口的廣告，隨即引起關注，有人假扮「買家」，再報警求助，原來賣家只是貪得意晒BＢ相，並非宥意賣仔，不過後果卻相當嚴重！

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綜合內地媒體報道，有人在二手平台「閑魚」上公開售賣人口的訊息，在「閑魚」平台上架名為「兒子」的產品，IP屬地為安徽的賣家，賣家更提供了小孩相關的影片和照片，售價為2800元人民幣（約港元$3025），有好奇的網民假扮「買家」與賣家進行溝通，該網民稱賣家給她發了不少孩子的照片和影片。最後賣家稱，20萬可轉戶口，還就有健康證明、支持現場體檢等，這讓她感到不安，後來網民問是否需要訂金時，賣家稱「有人在要了，也是廣州的。」該網民沒有跟賣家再聊，下班後隨即前往報警。

▲ 「買家」與「賣家」的對話。

事件屬誤會

據知，「閑魚」平台客服表示當天曾致電核實「賣家」真實意圖，發現其發布的「售賣人口」貼文是該用戶的「晒圖」，該平台上經常有只掛不賣的寶貝，用戶也就把小孩的照片「掛上去曬」，當有「買家」來詢問時，「賣家」發現對方詢問較為專業，懷疑對方意圖，就裝扮成真的出售繼續溝通；而「買家」出於正義感，也假裝真實的買家繼續「查明真相」。事件中，買家和賣家雙方都把對方當成了「人販子」，造成了誤會。

「閑魚」平台客服續指，平台有嚴格的審核機制，一旦監測到有買賣兒童的情況，會對賬號進行封號處理。而且買賣兒童屬於違法行為，必要時平台也會配合用戶報警處理。目前，該網民所發布的賣家ID在「閑魚」上已經搜索不到了。

「閑魚」平台表示將加大投入人力和技術能力，對涉未成年人商品加強上架前審核，對隱晦表述做認真核實；對巡查發現的問題新增違規樣本圖片，從而加強系統比對、並做統一排查；還會進一步優化過濾系統的算法，提升對有害信息的識別效率；也會針對疑似買賣人口等商品重點防控，並加強搜索端召回商品干預，進一步減少相關風險。

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責任編輯︰王明芳