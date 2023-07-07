【人氣星二代】李元元從肚腩仔頂同學變乖學生　5歲Lucy獲幼稚園頒操行獎

▲ 5歲李元元從肚腩仔頂同學變成乖學生，獲學校頒發操行獎。

5歲人氣星二代李元元（Lucy）榮升家姐，李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）於今年2月誕下細女李斐斐（Sucy），兩姊妹在社交平台大放笑彈。現讀幼稚園K2的Lucy做家姐後，連在學校都變得乖巧，日前Lucy放學帶了一個獎項回家，想不到開學時會用肚腩仔頂同學的Lucy，如今奪得操行獎，好乖女！

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面對Lucy升上K2兼湊多個女，「李老母」Sophia都忙到一頭煙，由於K2開始要學寫字，Lucy起初都寫到歪歪斜斜，隨著大半年過去，Sophia也不斷分享女兒的學習成果，見到Lucy愈來愈享受寫中文字，更寫得非常四正。

原來在操行方面，Lucy都有明顯進步。Lucy讀K1時，Sophia曾接獲老師電話，報告Lucy上課時偶爾會和同學爭玩具，為了爭贏玩具更會出絕招，用肚腩去頂開其他同學，令Sophia哭笑不得！想不到K2的Lucy已變得乖巧。

▲ 李璨琛一家早前為細女舉辦百日宴。（IG圖片）

Sophia日前分享了女兒獲獎的影片，見到Lucy從白色袋中拿出一個金色獎座，寫上「操行獎 下午低班李元元」，她面露滿足的笑容不斷細看獎座，連媽媽想拿來看時，她依然不願放手，之後她珍而重之拿走。媽媽留言表示，為女兒感到驕傲，但同時以3句勉勵女兒不能恃寵生驕，不能自滿。

可愛但不溺愛，寵愛但不生嬌，自信卻不可自滿。給你最好的教養是媽媽於世上能予你最好的禮物 #proudofLU #操行獎 #唔係金像獎呀

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網民留言紛紛恭喜Lucy，有人重提「頂肚腩事件」笑稱：「諗起LuLu會用肚腩仔頂開啲同學仔」、「用肚腩頂同學仔爭玩具拎返黎？」但有人解釋這是初入學的趣事，可見Lucy已經大有進步，「Lulu連書包仲無放低，立即與媽媽分享喜樂，操行獎唔易攞㗎」，亦有很多人讚揚媽媽教得好。

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免費幼稚園升小派位理想

李元元現就讀位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園，於1986年創辦，強調活動教學，著重學術。星二代校友包括吳日言女兒Beatrice、孫慧雪兒子Riley，而名模周汶錡兩名兒子都是該校舊生。

該校於本學年有參與「免費優質幼稚園教育計劃」，學費全免。加上該校每年升小派位成績優異，畢業生大多升讀聖保祿天主教小學、聖若瑟小學、瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校、番禺會所華仁小學等傳統名校，因此大受家長歡迎。

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責任編輯︰林綺玲