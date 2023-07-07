【靈戲逼人】李成昌與阮浩棕演父子再騷演技　綠葉王不介意無獎：我比好多人幸福

▲ 李成昌跟阮浩棕演父子。

現年65歲的甘草演員李成昌加入TVB至今已43年，演出逾170套劇集，雖然李成昌演的是配角，其精湛演技令人留下深刻印象。

劇集《靈戲逼人》近日熱播，當中李成昌與阮浩棕演一對父子，昨晚（7月6日）播出的《靈戲逼人》第4集，李成昌盡顯老戲骨功架，無論火爆、固執、暗喜或是小學雞等不同情緒均揮灑自如。

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▲ 李成昌劇中演一個古板父親！

演固執老豆騷演技

劇情講述戲班班主雪海（李成昌飾）因有感粵劇行業搵食艱難，一直苦勸兒子阿東（阮浩棕飾）轉行，但兒子卻一意孤行，更瞞著自己搞戲班。

火上心頭的阿海就此與阿東展開罵戰，更一度將怒火轉移至妻子惠卿（江欣燕飾），阿東看不過眼與父親發生激烈推撞，場面火爆。

但最終因為一幅阿東兒時畫作及一支辣椒醬，同樣固執但重情的兩父子極速和好，阿東更在海灘片石仔期間，向父親表達崇拜之情，令深受感動的雪海藏不住笑意。

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阮浩棕期待合作

談到與昌哥劇中瘋狂鬧交，浩棕笑言很期待，因為可以觀摩前輩演技，又可以測試自己招唔招架得住。

他說：「今晚場戲，昌哥有叫我放膽捉住佢同推開佢，昌哥係好好嘅前輩，有問題會提點我，殺青之後都有私下約我食飯傾偈。」看得出李成昌很照顧後輩。

原來李成昌自小表演慾強，年青時先後投考香港話劇團（前身為業餘話劇社）及TVB藝員訓練班，最終，1978年被TVB第8期藝員訓練班取錄，翌年畢業成為旗下藝員至今。

▲ 初出道時的李成昌！（影片截圖）

在出道作《香港八一》至《香港八六》系列中，因演性格樸實的內地新移民青年康仔，而漸為觀眾熟悉。之後，李成昌轉為奸詐及滑稽的戲路，角色夠晒多樣化。

及至2007年於《溏心風暴》飾演細契（關菊英飾）姦夫「常在德」而深入民心，可說是李成昌其中一個最有代表性的作品，他演出生動，完全突出常在德內心奸計的一面，風頭一時無兩。

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李成昌於演協的訪問裡自爆有三次的跳槽機會，對家亞視曾挖角兩次，但直言開出的條件未如理想：「公司可以俾番嗰個價我，好老實做生不如做熟。」

其後獲王維基的香港電視挖角，他說：「唔知佢助手喺邊度搜集資料，佢唔信我喺無綫係咁嘅價錢。佢俾咗個價錢我，我冇同佢傾。最大原因，公司俾好多機會我，好多謝監製有好多角色同機會演出。」

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不介意當綠葉

昌哥深信不論TVB、電影公司的導演，他們心目中都有安排，亦享受當「綠葉演員」，昌哥說：「我相信公司覺得我喺呢個崗位，能夠令到公司劇集增加多啲色彩。綠葉又好配角又好，我覺得比好多人幸福。」

在2012年，李成昌在《萬千星輝頒獎典禮》獲無綫電視頒發「傑出演員大獎」，去年，李成昌憑《凶宅清潔師》成功入圍「最佳男配角」十強，為當中資歷最深的演員，惟最終失落獎項，網民卻說：「早已是最佳男配角」，觀眾大讚昌哥是「演乜都得」的綠葉，覺得TVB欠李成昌一個獎項。

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