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ERROR全員主演電影《陰目偵信》8月上映　 DeeGor揚言：脫胎換骨的演出

娛樂 13:49 2023/07/07

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《陰目偵信》

由梁國輝執導，梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）、吳保錡、譚旻萱、郭思、葛民輝、周家怡、沈震軒、太保主演的電影《陰目偵信》宣布定於8月10日暑期檔上映。

ERROR四子首度全員齊在大銀幕做主角，肥仔、DeeGor、193及保錡均大感興奮，DeeGor一錘定音：「大家會在《陰目偵信》看到ERROR脫胎換骨的演出！」

而193一本正經道：「平時看我們多數搞搞笑笑，但接拍《陰目偵信》時，我們好認真去準備，拍攝時都一樣認真！」

保錡則有一個願望：「我希望張家輝先生可以看到這部戲，知道我演技不錯，再推介給大家！」DeeGor更落下豪語：「這次我們嘗試過往少演的角色，有另外一些面向讓大家看到，在前期做了很多資料搜集與準備工夫，我們好有野心想成為出色的電影演員！」

ERROR挑戰高能量動作  

為演好《陰目偵信》，ERROR不斷作出新挑戰，以應付連場高能量動作戲分，肥仔笑言：「第一次在鏡頭前被人打，經常撻到攤攤腰！」

而DeeGor與193異口同聲，最難忘第一次吊威也，193說：「最意想不到的是，吊威也會勒到下身損晒！」

譚旻萱、周家怡、郭思向「陰目偵信」求助。

有付出必有收獲，保錡大爆肥仔艷福不淺：「我最主要想和周家怡有多些溝通，因為看見肥仔一來就與她搭膊頭、拖手仔！」

肥仔無奈反擊：「我和家怡在拍《反起跑線聯盟》時已經認識，只不過是比較熟絡而已！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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