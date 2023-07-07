【死裡逃生】男子遭鯊魚襲擊意外獲海豚相救　專家質疑說法：似係本能

▲ 外國一名男子曾在游泳時被鯊魚襲擊，之後因為一群海豚現身而得以逃命。

外國一名男子曾在游泳時遭鯊魚襲擊，因大量失血而打算放棄求生，結果獲一群海豚現身解救，幸運地撿回一命。他分享自己的經歷，並深信海豚發現他後出手相救，不過就有海洋學家基於1個原因提出質疑，認為海豚的舉動純屬本能。

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綜合外媒報道，事主Martin Richardson在國家地理頻道紀錄片「Saved from a Shark」中分享自己的經歷。他指自己事發時正在埃及的紅海游泳，不料卻突然被一條尖吻鯖鯊襲擊；當時他身邊並沒有任何可以藏身的地方，鯊魚咬了他5口，並且已開始圍繞他準備擊殺，於是他打算放棄抵抗。

那條鯊魚沒有停下來的理由，我當時大概失去了2.8升的血，而一個人只有約4.5至5升血量。

此時，一群海豚突然從他身後出現，干擾了鯊魚的行動，為他爭取時間逃到一艘趕來拯救的船上。他之後被送往醫院進行急救，縫了超過300針後終於成功保命。談起這段經歷，Martin Richardson表示，他堅信當時出現的海豚救了他一命。

然而，佛羅里達國際大學（FIU）生物科學系教授Mike Heithaus基於海豚的習性質疑該說法。他表示：「牠們看見一大團血水，所以知道附近有鯊魚」，並指海豚群之所以主動攻擊鯊魚，很大機會是懷疑對方將會攻擊群體中的幼豚，因此為了保護幼豚而選擇先下手為強。

牠們（海豚）恐怕並沒有試圖拯救Martin。

但節目中還有另一宗有趣的事例。一群救生員在紐西蘭的海中游泳，其中一人向節目組透露，當時突然有一群海豚出現並圍繞著他們，之後更有其中一條體型較大的雄性海豚似乎要衝向他。

救生員後來才知道當時有一條大白鯊正尾隨著他們，而海豚群實際上是在追趕牠。對此，Mike Heithaus向節目組表示：「在這個事件中，海豚看起來確實像在保護人類。」

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責任編輯：羅嘉欣