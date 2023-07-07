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【窩心兒子】與懷孕母外出遇煙民　小暖男一舉動保護媽媽獲讚勇敢

育兒經 16:25 2023/07/07

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男童與懷孕母外出遇煙民，一舉動保護媽媽。

孕婦在懷孕期有不少身心變化，家人的支持是她們的強大後盾。近日內地一位孕媽媽在社交平台分享，有次與兒子外出遇上煙民，兒子化身小暖男保護媽媽，令她相當感動。

最新影片︰

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【TOPick一分鐘】都市人常便秘 營養師介紹3種食物輕鬆助通便

勇敢請陌生人別抽煙

綜合內地媒體報道，該名孕媽來自廣東珠海，她在微博以「瀚霖弟弟喲」之名開設帳戶，不時分享年約5歲可愛兒子的日常生活。她早前懷有第二胎，近日她與兒子一起搭升降機，正拍下兒子的日常影片，卻意外捕捉了他窩心的舉動。

當時母子在升降機內遇上一名男子正在吸煙，兒子突然跟對方說︰

叔叔，你可以不抽煙嗎？抽煙的話媽媽等一下會聞到，媽媽肚子裡有小寶寶……

    點擊圖片放大
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媽媽指兒子跟叔叔說這些話時，雙手有點不知所措，可能是有點緊張的關係。他說到媽媽肚子裡有小寶寶，還摸了摸自己的肚子示意。之後那位吸煙的男子立刻將煙熄滅，媽媽讚賞兒子的暖心舉動，「你剛剛這樣真的超勇敢」。兒子回應︰

誰讓我是世界上最擔心你的人呢！

心疼媽媽孕吐辛苦

兒子的暖心舉動觸動了媽媽。她曾發帖表示懷這胎太難受了，並體會到孕吐的煎熬，令她比懷孕前瘦了不少。不過，兒子的窩心安慰了她︰

每次我一衝向廁所，不管他在幹甚麼，總馬上跟在我屁股後面，我抱著馬桶他抱著我，一邊給我拍背，一邊幫我沖廁所。

網民紛紛讚賞男童乖巧懂事，小小年紀已知道要保護媽媽，讚賞他是「小男子漢」、「小暖男」，甚至比男士們更厲害。

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責任編輯︰王明芳

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