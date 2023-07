【手袋投資】愛馬仕12個入手必後悔袋款　避雷指南揭曉中伏顏色+尺寸

▲ 大家在入手愛馬仕手袋前,不妨留意以下注意事項。

買愛馬仕手袋就一定升值?其實未必。愛馬仕達人兼時尚YouTuber JunJun老師,最近拍片分享12個千萬不要購買的手袋款式及避雷指南。立即睇睇你的手袋收藏有沒有被列入後悔清單上!

▲ JunJun老師和大家分享避雷指南。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

YouTuber JunJun老師入坑愛馬仕多年,擁有大量愛馬仕手袋收藏,亦早已和品牌結下不少恩怨情仇。她經常在個人社交平台及頻道分享生活點滴,當中包括品牌介紹、手袋開箱等。今次,就整合手袋收藏及過往經歷,為大家講解雷品手袋及購買升值手袋款指南。

1) 顏色決定一切

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

每個人喜好都不同,因此顏色是一樣非常主觀的東西。而不同顏色呈現各自獨有感覺,直接影響視覺感受。例如黑色,給人型格帥氣感覺;藍色充滿距離感、憂鬱感覺;紅色代表熱情如火;粉紅色是溫柔浪漫感覺。

▲ Jun Jun老師坦言不喜歡大象灰色,因為在個人認為不是正宗灰色,而是介乎灰色和咖啡色中間,所以她心目中比較喜歡最接近灰色的錫鐵灰色。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

Jun Jun老師建議大家在購買手袋時,選擇金剛色類別較保值的顏色。如:白色、金棕色、黑色及大象灰,用色柔和,百搭易襯。即使不喜歡或買不到金剛色系,都可以選擇飽和度較低、不刺眼又易襯衫的顏色,如錦葵紫、牛油果綠色等。

飽和度較高、較鮮色的有: 螢光粉紅、桃紅色或鮮亮藍色等,看久了眼睛不舒服,亦難襯衫。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

紅色

▲ 愛馬仕紅色色系有:國旗紅、蕃茄紅、大紅色等。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

愛馬仕紅色色系有:國旗紅、蕃茄紅、大紅色等,如果是細袋還可接受,但如果大袋就會放大視覺效果。

另外,手袋越大越不保值,二手市場沒有需求可言。雖然有人喜歡經典紅色,如法拉利紅、Rouge H酒紅色等,即使相對下容易襯衫,但紅色色系出錯率比一般顏色高,較適用於小型手袋:如Mini Kelly 等。

紅色Herbag、Birkin 40,真的會閃瞎眼,像行走的紅綠燈一樣。

桃紅色

▲ 愛馬仕有不少粉紅色系列非常保值,如錦葵紫、泡泡糖粉、夢幻紫、Lipstick粉等。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

相比粉紅色,桃紅色偏紫色系,不論衣着或手袋配搭極度難駕馭。Jun Jun老師又指,桃紅色俗稱死亡芭比粉,一旦配搭錯誤就會非常恐怖。

愛馬仕有不少粉紅色系列非常保值,如錦葵紫、泡泡糖粉、夢幻紫、Lipstick粉等。Mini手袋配上這些粉紅色,長青又充滿時尚感,但桃紅色、紫紅色不建議嘗試。

紫色

雖然給人神秘感覺,但未必適合每個人穿搭風格,特別是暗紫色。

橙色

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

雖然橙色是愛馬仕經典顏色及包裝用色,但因為亮度及飽和度高,不適用於大面積手袋上。如果手袋用上橙色小配件的話,再配上黑白色衣服,反而可以點綴整個手袋感覺。

用橙色大手袋,好像背着太陽走路,十分刺眼。

2) 注意尺寸 越大越貶值

▲ Jun Jun老師表示基本上Mini 2424、Mini Bolide較搶手。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

過往Birkin30、35手袋屬保值行列,但現在小手袋是趨勢所在,即使單價比大袋高,一手市場只會供不應求,二手市場只會越來保值。

Jun Jun老師建議大家選擇Birkin 25及30,35、40相對不值錢。而Kelly 25、28方便使用又保值,32不適合每天使用。至於Constance 18十分合適女生使用,24以上就不建議。

▲ Lindy 26及30最多人喜歡。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

除了2424 Mini 尺寸(21)外,29、35重量驚人,不太受歡迎。而Lindy手袋因為實用又百搭一直大受歡迎,Mini Lindy簡直陷入一個配貨配到瘋狂的狀態。尺寸方面,Lindy 26及30最多人喜歡。

3) 又貴又冇用款式 直接致命影響價值

▲ 馬賽克手袋。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

Jun Jun老師分享自己入坑以來,最後悔購入的手袋款。而以下這些款式,即使新手入門或喜歡,都盡量不要購買。

一旦入手後,二手價格斷崖式暴跌。

Herbag 31 USD $2575

▲ Herbag 31。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

入手價親民,外表像Kelly。但自己犯了兩個錯誤,第一:手袋大部分是帆布皮。只有開口位置及背帶是真皮,但皮革超級硬,十分難用。第二:選了致命的紅色,非常刺眼又不保值。

Constance Slim Epsom USD $2875

袋仔細細的quota bag,價錢貴,難裝東西又不實用,談不上是一個手袋,當腰包用又不適合。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

Constance to Go / Kelly to Go USD $5550

像這種Wallet on Chain手袋,Jun Jun老師認為應該分開手袋和卡包,加上只有特定場合才適合使用,不太實用。

Noir Mosaique Au 24-17 Bag USD$ 8200/ 24-21 Bag USD $9350

由於開口位置以正方形圖案拼出H字,像馬賽克一樣,一般稱為馬賽克手袋。但不少用家表示難開關,容量少不實用。

Junior Messenger Bag及 Victoria Bag,這兩個手袋記憶點極低,沒有特別之處。Tool Box 牛奶盒手袋,知名度低,在門店很少見到。

▲ Cabas H 、Etribelt Bag、Steeple Bag及Bride-a-brac Bag。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

Cabas H 、Etribelt Bag、Steeple Bag及Bride-a-brac Bag不是很多人認識,大家亦不要盲目地認為出自愛馬仕的手袋,就一定最好。

4) 小心選擇特別限量款

▲ 霧面鱷魚皮併皮霧面鱷魚皮併皮Birkin 25。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

限量款是徹頭徹尾的雙面刃,因為好的時候可以轉賣賺錢,壞的時候瞬間跌落神壇,價格大暴跌,二手價格隨時低於原價。

以Jun Jun老師的珍藏為例,Birkin最限量版值得入手,第一是Birkin本身保值,第二是最搶手的25尺寸,第三是霧面鱷魚皮併皮,屬於一個熱賣配搭,絕對有市有價。

至於入門款手袋如Picotin,當中的花圖案Mini尺寸、拼色款、帆布質地及羊毛氈材質等,都是不保值。

Jun Jun老師: 不要買假貨

對於一個設計師而言,版權極為重要。因為設計師的想法、時間、創作都是心血,買假貨對設計師、買真貨的人而言是不公平。在歐美等地,被揭發賣假貨的話,不單止要罰錢,還要坐監。因此,她建議大家買手袋一定要從專櫃入手或正規有信譽的店舖購買。

*影片獲junjunsquare授權。

