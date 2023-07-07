【IB狀元】德瑞國際學校誕一名IB狀元　3分之2畢業生考獲40分以上佳績

▲ 德瑞國際學校誕一名IB狀元。（學校提供）

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日（6日）放榜，德瑞國際學校（GSIS）今年誕生一名45分滿分狀元，另有10名學生考獲44及43分佳績，有3分之2學生取得40分或以上成績。此外，有5名畢業生獲得雙語文憑，其中3名普通話、另2人為德語。

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GSIS提供英語國際部及德語國際部，英語部採用IB課程，德語部則以德國國家課程為基礎，應考德國中學國際考試文憑（German International Abitur，下稱DIA）。DIA考試評級分為1至6級，以1級為最高級，該校今年畢業生在DIA的平均分為1.78分，相當於IB等級的約38分，是全球135間德國國際學校中獲得最高平均分，有一名學生更取得1.2分佳績。

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責任編輯：王明芳