【科學研究】中大3項目獲國家教育部優秀成果獎　包括自然科學獎一等獎及二等獎

▲ 獲得自然科學獎一等獎的項目為中大醫學院助理院長（內地事務）兼內科及藥物治療學系教授于君教授團隊

中大三個研究項目獲國家教育部頒授2022年度高等學校科學研究優秀成果獎（科學技術），包括一個自然科學獎一等獎及兩個自然科學獎二等獎，是本地大學中囊括最多獎項的院校。

獲得自然科學獎一等獎的項目為中大醫學院助理院長（內地事務）兼內科及藥物治療學系教授于君團隊的「腸道微生態在大腸癌中的組成特徵、作用機制、早期診斷及防治研究」。

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獲得自然科學獎二等獎的項目分別為智能醫療及擴展現實研究所所長兼中大計算機科學與工程學系教授王平安教授團隊的「人工智能醫學影像分析方法研究及臨床應用」，以及中大卓敏生命科學講座教授兼細胞及發育生物學研究中心主任姜里文教授團隊及華南師範大學高彩吉博士團隊合作的「植物液泡降解途徑的分子機制和生理功能的研究」。

中大校長段崇智教授，很高興能見證中大的三個研究項目榮獲國家教育部高等學校科學研究優秀成果獎，形容中大在本地大學中脫穎而出，贏得最多獎項，實在非常難得。

高等學校科學研究優秀成果獎（科學技術）是國家教育部設立的科技專項獎，對象為全國的高等院校，2009年開始接受香港特別行政區高等院校的直接推薦，授予在開展科技創新、成果轉化並在創新人才培養中作出突出貢獻的學者和單位。

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記者： 鄧凱文