【死因研訊】患抑鬱聾啞漢出院翌日跳樓亡　手語翻譯員供稱死者失眠10天念亡妻

▲ 患抑鬱聾啞漢出院翌日跳樓亡，手語翻譯員供稱死者失眠10天念亡妻。（資料圖片）

患抑鬱症的58歲聾啞漢鍾志強，於2020年在葵涌醫院出院後不足1日即跳樓亡，死因研訊今（7日）續。手語翻譯員陳國勇出庭作供，指陪同死者到葵涌醫院見主診醫生時，死者表達已失眠10天擔心工作受影響，又透露掛念亡妻，感到不開心。陳指，死者書寫能力不高，只懂得寫簡單的字，見過死者寫幾個字表達。

手語翻譯員陳國勇供稱，他2020年4月21日陪同死者求醫，死者在北葵涌門診被診斷出有自殺傾向，同日被轉介至瑪嘉烈醫院及葵涌醫院檢查。

最新影片推介

陳憶述，在病房見主診醫生鄭美琪時，轉達死者指已失眠10天，擔心影響工作，又指掛念亡妻，感到不開心。陳指，死者的書寫能力不高，只懂得寫簡單的字，見過死者寫幾個字與別人溝通。

醫管局一方盤問時指，死者當時沒表明因為不適應而想短暫住院。陳稱，已忘記死者有否提及，但認為死者不能解釋原因。陳又指，無印象瑪嘉烈醫院的醫生張立援曾為死者診症。

急症科醫生張立援其後作供，指死者應診時由手語翻譯員及女兒陪同，翻譯員轉達死者情緒低落、有自殺念頭想跳樓和有幻視，吻合門診轉介信內容；醫管局系統顯示死者在2009年曾因妄想症入院。張表示，翻譯員轉達死者看見有人在家中行走，但翻譯員曾指較難表達死者的意思。

聆訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣