【運動指南】理大新書介紹都市病和運動知識　物理治療師：網上運動易墮誤區

▲ （中）理大康復治療科學系洪克協痛症管理教授、康復治療科學系教授兼副系主任符少娥教授、（右）理大康復治療科學系副教授魏佩菁博士、理大精英運動員葉德朗。（黃建輝攝）

香港理工大學出版的新書《日常全方位運動指南》，講解如何透過運動鍛煉和改變個人生活習慣來改善健康，踢走都市病。理大康復治療科學系洪克協痛症管理教授、康復治療科學系教授兼副系主任符少娥教授分享，她常聽到病人說「早知就可以避免受傷或跌倒」，所以她藉新書向大衆普及運動和都市病的基本知識，並了解如何訂立有效的訓練方法。

符少娥教授表示，最常見的都市病是膝關節退化和腰痛，有研究顯示65%至80%的人一生中會經歷腰痛，大多發生在40至69歲，而且大部分腰痛都與肌肉失衡相關。符指出，很多人按照網上教學而做運動而墮入誤區，如市民未能掌握運動基本知識和風險，進行不適合自己的運動，嚴重甚至會引致肌肉受傷。

符少娥教授強調「生活習慣只有自己先知，物理治療師不會知道」，所以每個人都需知道什麽生活習慣和訓練中有哪些誤區，例如習慣久坐不動、彎腰搬物件等，才可真正改善疾病。她補充，一般運動訓練最少持續6周才能改變肌肉力量，而治療慢性都市病最少堅持3個月訓練才有效果.

書中介紹幾個常見都市病，如腰痛、高血壓、焦慮症等，提供各種肌肉評估，自我評估後，讀者可根據結果，進行合適運動訓練，亦有為孕婦、老人等特定群組提供運動參考；新書由系內的教授、老師及業界的資深物理治療師共同参與編寫，在各大書店有售。符少娥透露，正計劃為新書出版簡體版，又預計最快明年再出新書，講解更多運動的知識。

理大精英運動員葉德朗認爲，對運動員來説，要持續練習而不受傷是最重要。於是，他今年於理大修讀物理治療學，希望運用物理治療知識，避免自己於運動員生涯中出現傷患情況，又計劃於退役後可運用物理治療知識，助其他運動員追夢，及幫助有需要的市民。葉德朗為本港三項鐵人代表隊成員，今年渣打馬拉松青年組10公里的冠軍。今年2月，他因肌肉運用不好，導致其他肌肉過度發力而拉傷臀肌，最終無緣參加今年亞青賽。他表示，「痛是小事，缺席練習和重大比賽才是最大的影響」，經過2至3個月的治療才康復，他形容受傷是「運動員的惡夢」。

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記者：楊佩瑩