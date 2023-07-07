【代糖陷阱】30年來日飲3升健怡可樂　男子決心戒口1個月即減11磅

▲ 30年來日飲3升健怡可樂，男子決心戒口1個月即減11磅。

路透社早前報道，世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究機構（IARC）擬將代糖阿斯巴甜（Aspartame）列為「可能致癌物」。英國一名男子每日飲約3升健怡可樂，持續30年，直到最近終於戒掉不良習慣，以往一些毛病得以改善，更在1個月內減去11磅。

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據英國《鏡報》報道，現年49歲的Al Baker稱自己對健怡可樂上癮，30年來每天都會喝3升健怡可樂，每年花費高達1,000英鎊（約9,970港元），他估計，30年來共喝下約32,850升健怡可樂。

他透露，每當口渴時，便會喝一杯健怡可樂，「喝完一罐後，就會伸手再拿另一罐」，又指當自己節食時，會以健怡可樂來充飢，因為它不含卡路里，「我沒意識到葡萄糖飆升可能會增加對糖的渴望」。

最近，Baker的母親觀看了一個關於甜味劑的紀錄片，並提醒他潛在的致癌風險，建議他戒掉健怡可樂。終於在今年5月，他下定決心戒掉這個不良習慣，並清理了家中雪櫃的所有可樂。

他指，停止喝可樂後，曾出現失眠、偏頭痛、全身不適的戒斷反應，持續約5天，但之後情況便好轉。自從他在飲食中剔除人工甜味劑後，1個月內減掉11磅，又指以前的胃酸倒流和胃病問題已經消失，亦不再暴飲暴食。

Baker發現，市面上95%的飲品都含有人工甜味劑，因此他會以梳打水加鮮榨果汁自製飲品，「我注意到停止喝健怡可樂後，整體健康狀況發生了巨大的變化」。

世衛機構擬列「阿斯巴甜」為可能致癌物

路透社早前引述2名消息人士指出，國際癌症研究機構6月召開專家會議後，最終認定人工甜味劑阿斯巴甜可能對人類致癌，而該項研究結果預料於7月14日公佈。

報道指，IARC根據已公佈證據，評估阿斯巴甜是否對人體有害，至於攝取多少為安全值則不在考量範圍內。而人體攝取有害物質的安全值一般由WHO食品添加劑專家委員會（JECFA）決定。

阿斯巴甜（E951）是一種廣泛使用的甜味劑，一般在代糖汽水、香口膠、無糖糖果中可以找到。原料為苯丙氨酸和天冬氨酸。雖然阿斯巴甜所含的卡路里與蔗糖相若，但甜度是蔗糖的200倍，所需的份量少，有助降低食物的糖分和卡路里含量。

世衛研究：飲無糖汽水早死風險更高

世界衛生組織（WHO）的國際癌症研究機構（IARC）曾於2019年發表一項研究，團隊用19年時間，追蹤歐洲10個國家逾45萬人，發現每日飲用2杯或以上含人工增甜劑（代糖）飲料的人士，死亡率比每月飲少於1杯的人高出26%。

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責任編輯：羅嘉欣