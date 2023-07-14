【港區國安法】港府譴責美參議院外委會通過法案鼓吹關閉港經貿辦

▲ 特區政府強烈譴責美國國會干涉香港事務。（資料圖片）

特區政府今日（14日）發聲明，強烈譴責美國參議院外交委員會通過所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》，鼓吹取消香港特區駐美國經濟貿易辦事處的特權豁免待遇，甚至關閉辦事處，形容是粗暴干預香港事務。

港府聲明強調，一直按「一國兩制」原則，與世界各地建立和維持經貿關係，包括根據《基本法》第156條及當地法律，在全球設立14個海外經貿辦，作為特區駐當地的官方代表，其中香港駐華盛頓、紐約和三藩市經貿辦，在其駐地透過各種途徑與當地政府、商界、智庫等保持緊密聯繫，從而加強香港與美國在不同領域，包括貿易、投資、藝術和文化等交流。

港府促請美方遵從國際關係的基本準則，立即停止干涉香港事務。強調3個經貿辦會繼續無畏無懼、不偏不倚地推廣香港的獨特優勢，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解，冀可在互惠互利的原則下，推動港美經貿關係發展和不同方面的合作。

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責任編輯：林曉君