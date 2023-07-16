【福建考察團】議員探訪居福州退休港人　倡長者福利政策「錢跟人走」

▲ 立法會福建考察團。（梁君彥Facebook圖片）

立法會福建考察團第二日行程包括到訪當地安老院舍，並探訪20多名居於福州的香港退休長者，了解「福建計劃」實施情況。

民建聯主席李慧琼表示，在與一位長者的交流中了解到，對方之所以選擇回鄉養老，主要是因為當地居住面積較大、環境優美，照顧人手充足，但擔心醫療費，因內地居民可使用醫療保險報銷八成費用，但香港居民卻無法享受這一福利。李慧琼促請政府加快與內地商討，為移居內地的長者提供更多配套，如保險、醫療券過河，以便長者能夠更安心地回鄉養老。

社福界議員狄志遠亦表示，由於本港醫療券無法在福建使用，部分人每半年就要回港覆診，期望將醫療券使用範圍擴大至福建。狄志遠認為，長者福利政策宜採用「錢跟人走」的模式，讓長者即使在內地生活亦可受惠。

立法會主席梁君彥傍晚見記者時則表示，與當地政府交流時，曾提到研究本港醫療券購買內地醫保。梁君彥期望把「老友記」的意見帶回議會，以助日後訂立更貼地、更到位的長者支援政策。

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責任編輯：林曉君