【火海求生】住宅大火絕望母將滿月BB拋出4樓　途人合力救嬰超暖心

▲ 媽媽把孩子拋出窗外，搏一線生機。（影片截圖）

面對火災威脅，想孩子活命只能冒險一搏。浙江溫州永嘉縣一幢住宅大廈發生火災，有母子被困家中，眼見火勢蔓延，媽媽只得將剛滿月的BB從4樓扔下，慶幸樓下群眾合力接住這無助的小生命，最後消防人員趕到將火撲滅，媽媽亦平良無事。

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據中國媒體報道，事發於7月5日，浙江溫州永嘉縣一幢住宅起火，現場濃煙滾滾，有一對母子被困家中無法逃生，樓梯間漆黑一片。

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從現場影片所見，窗邊有一名媽媽手抱著剛滿月的BB，後方濃煙不斷冒出。她先將被子拋下樓，樓下有許多人拉起被子作救人的網，媽媽調整好位置後，將手中BB從4樓扔下，慶幸樓下的人穩穩地接住孩子。

隨後，消防救援人員趕到，用消防雲梯將被困的人員救下，並將火撲滅，最終母子都平安無事。

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責任編輯︰王明芳