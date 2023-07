《奪寶奇兵：命運輪盤》延續經典 　彩蛋處處回憶滿滿

由夏里遜福(Harrison Ford)主演的荷里活電影《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)於上周四(6月29日)上映,叫好叫座。

延續尋寶經典

由第1到第4集的法櫃、聖石、聖杯、水晶骷髏頭,到今次第5集的「雙寶物」朗基奴斯之槍及命運輪盤,《奪寶奇兵》的寶物都是由史實和傳說改編。

今集一次過玩盡宗教聖物和古希臘寶物的奪寶解謎,橫跨全球上天下海危機四伏,而鍾斯博士在這最後一次冒險,也許會遇上他人生尊崇萬分的寶物神人。

《奪寶奇兵》系列主題旋律超經典 音符一響起即喚起影迷集體回憶

▲ 《奪寶奇兵:命運輪盤》

資訊量爆燈

除今集重點寶物「命運輪盤」外,其實電影一開場鍾斯博士就以年輕面貌出現,並大戰納粹黨員,搶奪重要聖物「朗基努斯之槍」。

這段近30分鐘的刺激奪寶大戰令影評和觀眾極度驚喜,大讚以先進特技回復年青的夏里遜福十分自然。而且交代巨量前設劇情,就像同時看了一套前傳電影一樣。

電影更會交代多個從第一集就出現的人物去向及關係發展,更包括了鍾斯博士與元祖女主角Karen Allen最終感情交代,可謂完滿了整個系列。

▲ 《奪寶奇兵:命運輪盤》

傳奇最終章

隨著電影上畫,《奪寶奇兵》熱潮也再度回歸,除很多觀眾想重新欣賞整個系列,更引起了不少話題如電影角色的懷舊look及歷險裝備,大量周邊產品的推出。

甚至香港大熱男團的流行曲宣傳,也彷彿《奪寶奇兵》向其致敬。而日本東京迪士尼海洋的遊樂設施「印第安納瓊斯冒險旅程:水晶骷髏頭魔宮」也重新成為熱話。

▲ 《奪寶奇兵:命運輪盤》

彩蛋勾起影迷回憶

作為最終章,《奪寶奇兵:命運輪盤》當然有向這經典系列作出致敬,由開場的英文標題字,到系列必備的泛美航空奪寶路線地圖,都是《奪寶奇兵》系列經典標誌。

此外,動作場面如夏里遜福玩皮鞭及騎馬大戰更是奪寶系列必備,電影中更有很多連繫前四部大作的彩蛋及有趣細節,忠實粉絲會看得津津有味。

