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《奪寶奇兵：命運輪盤》延續經典 　彩蛋處處回憶滿滿

娛樂 15:39 2023/07/07

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

由夏里遜福（Harrison Ford）主演的荷里活電影《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）於上周四（6月29日）上映，叫好叫座。

延續尋寶經典 

由第1到第4集的法櫃、聖石、聖杯、水晶骷髏頭，到今次第5集的「雙寶物」朗基奴斯之槍及命運輪盤，《奪寶奇兵》的寶物都是由史實和傳說改編。

今集一次過玩盡宗教聖物和古希臘寶物的奪寶解謎，橫跨全球上天下海危機四伏，而鍾斯博士在這最後一次冒險，也許會遇上他人生尊崇萬分的寶物神人。

《奪寶奇兵》系列主題旋律超經典　音符一響起即喚起影迷集體回憶

《奪寶奇兵：命運輪盤》

資訊量爆燈

除今集重點寶物「命運輪盤」外，其實電影一開場鍾斯博士就以年輕面貌出現，並大戰納粹黨員，搶奪重要聖物「朗基努斯之槍」。

這段近30分鐘的刺激奪寶大戰令影評和觀眾極度驚喜，大讚以先進特技回復年青的夏里遜福十分自然。而且交代巨量前設劇情，就像同時看了一套前傳電影一樣。

電影更會交代多個從第一集就出現的人物去向及關係發展，更包括了鍾斯博士與元祖女主角Karen Allen最終感情交代，可謂完滿了整個系列。

《奪寶奇兵：命運輪盤》

傳奇最終章

隨著電影上畫，《奪寶奇兵》熱潮也再度回歸，除很多觀眾想重新欣賞整個系列，更引起了不少話題如電影角色的懷舊look及歷險裝備，大量周邊產品的推出。

甚至香港大熱男團的流行曲宣傳，也彷彿《奪寶奇兵》向其致敬。而日本東京迪士尼海洋的遊樂設施「印第安納瓊斯冒險旅程：水晶骷髏頭魔宮」也重新成為熱話。

《奪寶奇兵：命運輪盤》

彩蛋勾起影迷回憶

作為最終章，《奪寶奇兵：命運輪盤》當然有向這經典系列作出致敬，由開場的英文標題字，到系列必備的泛美航空奪寶路線地圖，都是《奪寶奇兵》系列經典標誌。

此外，動作場面如夏里遜福玩皮鞭及騎馬大戰更是奪寶系列必備，電影中更有很多連繫前四部大作的彩蛋及有趣細節，忠實粉絲會看得津津有味。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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