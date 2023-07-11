【令人心痛】女友3歲兒子不適嘔吐 馬國25歲男不滿梳化被弄髒暴打男童致死

▲ istock 非當事人

單親媽媽的兒女，遭男友虐待事件屢見不鮮，不過近日馬來西亞的傳媒報道，一名男子竟因為女友3歲的兒子病了，不慎在他心愛的沙發上嘔吐，竟怒氣沖沖虐打男童致死，十分殘暴。事後男子更向女友訛稱男童因跌倒不省人事，兩人將男童送院時，發現男童已沒生命跡象。

根據媒體指，7月6日清晨5時30分，24歲當銷售員的母親，在甲市晉巷金谷鎮的寓所內，將身體不適及不斷嘔吐的3歲兒子，交給25歲的男友照顧，自己就上班去。惟母親40分鐘後到男友電話，說兒子跌倒不省人事，兩人將男童送院治療，最終卻搶救失敗。不過因為男童身體多處瘀傷，醫生懷疑他生前遭虐待，於是報警。警方接報後，立即拘捕了涉虐兒的男子和男童的母親。

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男子承認虐打3歲童

男子被捕後，向警方承認因為男童在他心愛的沙發上嘔吐，令他十分嬲怒，曾對男童拳打腳踢及壓腹部多次，更把男童頭部撞擊地面。

據知，死者母親與丈夫離婚後，2021年認識男嫌犯，兩人之後發展成為情侶。甲中央警區主任克力斯多柏峇迪助理總監證實，警方於昨晚8時，在甲中央醫院拘捕這對情侶，並援引兒童法令31 (1) (A) 條文及刑事法典302(謀殺)條文調查此事。他指男童於7月6日6時50分被送入中央醫院急救，並在早上9時15分離世。

▲ 男嫌犯低著頭被押抵法庭，臉上面無表情。

涉虐兒男女被扣留7天

警方於7月6日早上把涉嫌虐兒的男童母親和男友押上推事庭，獲推事希達莎娜批準警方延扣嫌犯7天，直至本月13日再審。 兩名穿著橙色扣留衣的男女嫌犯被押抵法庭，期間兩人低着頭零交流。 甲中央警區主任克力斯多柏峇迪表示，解剖報告顯示死者身上有新舊傷痕、頭部也有受傷，相信生前曾多次受虐待。

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