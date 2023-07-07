【親子好去處】荃新天地夢想職業體驗館　賺「夢想代幣」換獎賞+盡享多項「員工優惠」

▲ 荃新天地 2 期中庭舉辦「KIDS DREAM BIG!夢想職業體驗館」主題活動。（有關機構提供）

2023年7月15日至8月20日，荃新天地2期中庭舉辦「KIDS DREAM BIG!夢想職業體驗館」主題活動，讓小朋友發揮興趣與專長，挑戰5大非凡職業，展開樂而忘返又充滿啟發性的「打工實習」旅程！

只要成為 S+REWARDS 會員，憑指定點數即可為4歲至12歲的小朋友換領「KIDS DREAM BIG!夢想職業體驗館」工作體驗證。參加者於預約時間，到達「夢想職業體驗館」，換上可愛「工作服」，就能展開精彩職場生活！

最新影片推介︰

返「暑期工」親嘗 5 大夢想職業

喜愛冒險的小朋友可以換上太空服到「星際探險家」基地報到，每位隊員會在星際探索隊隊長的指導下，跳上彈床學習由 Fitness Expert Studio 帶來的模擬太空彈跳訓練，脫離地心吸力的束縛，享受無拘無束的時刻，體驗成為探索宇宙星體的宇航員。

對入廚有興趣的小朋友，可以參加「日式便當達人」體驗，親自學習並製作由便當達人兼烹飪導師 Candace Mama 設計的可愛動物便當，體驗日式大廚的工作日常。

小朋友可以穿上實驗袍，成為「植物科學家」窺探大自然的奧秘。導師會教導大家有關蜜蜂傳播花粉及植物的生長過程，然後於顯微鏡下觀察植物細胞結構，深入了解植物細胞每部分的功能，學習維護生態平衡及可持續發展的重要性。

喜愛設計又嘴饞的小朋友，「雪糕研發師」體驗是不二之選。參加者可以用本地品牌 Fruttato Gelato 的創新膠囊雪糕機，親自 DIY 香濃軟滑、低糖低脂的軟雪糕。各位「雪糕研發師」發揮創意，為雪糕加上荃灣特有的蜂蜜及不同的 toppings 作點綴。

想成為「偶像練習生」的小朋友當然要穿上亮麗的服飾悉心打扮，以最可愛的一面視人。「偶像練習生」成員將組成全新跳唱組合，學習充滿魅力的可愛舞步，並由場內商戶 Bloom Dance Academy 擁有豐富經驗的導師教導。

工作體驗賺「夢想代幣」換獎賞

為了讓小朋友的努力付出得到收穫，參加者每完成一項體驗可以賺取「夢想代幣」，用來換取文具、生活用品、玩具等精彩獎賞，學習簡單的管理、儲蓄和消費的金錢觀念！

「夢想職員證」盡享多項「員工優惠」

活動參加者即場捐款 HK$20 予協康會，即可獲贈「夢想職員證」，於韓式影樓場景前拍攝及製作精美的即影即有職員證件。這次活動，荃新天地聯同協康會另設多場職業體驗活動予 SEN 小朋友，助有特殊需要(SEN)的小朋友發展想像力和表達能力。所得捐款協康會將會用作幫助不同能力的兒童及青年盡展潛能，支援有需要的家庭，締造平等融和的社會。

小朋友在指定商戶消費並出示「夢想職員證」，即可享有期間限定員工優惠！當中包括SKECHERS 購物折扣、FANCL 購買產品滿 HK$800 即可獲贈乳酪柔膚軟膜、水潤修護 1 支、維特健寧 HK$20 現金券等。

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責任編輯：王明芳