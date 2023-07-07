【放暑假】香港迪士尼樂園+海洋公園　推出兩大濕身水戰迎暑假【內附詳情】

▲ 香港迪士尼樂園及海洋公園推出兩大濕身水戰迎暑假。

學生哥準備放暑假，父母們又是時候準備好精采節目帶仔女去玩！嫌外遊不划算的話，不妨留港盡情玩個夠。今個暑假，香港迪士尼樂園及海洋公園都分別有全新限定主題活動推出，包括是消暑水戰，與大家迎接熱辣辣夏日。

迪士尼︰全新奇妙唱遊大冒險

香港迪士尼樂園度假區由即日起至9月3日，會推出兩大夏日限定主題活動，包括有新登場的奇妙唱遊大冒險及載譽歸來的「Pixar水花大街派對！」，期間更有多款全新冰涼消暑的夏日甜品及精品推出，與大家歡度暑假。

樂園的探險世界樂韻叢林裏，會有全新的奇妙唱遊大冒險表演，米奇與高飛會穿上探險主題服飾，與《沖天救兵》的羅小飛、《魔幻森林》路易王、慕安娜及跳着夏威夷舞的史迪仔等一班迪士尼朋友，以及觀眾們一起探索來自世界各地的奇妙冒險故事。

▲ 香港迪士尼樂園的探險世界樂韻叢林裏，有全新的奇妙唱遊大冒險表演。（迪士尼提供）

而米妮、唐老鴨、黛絲、布魯托、鋼牙奇奇及大鼻帝帝，亦換上全新探險主題服飾，在探險世界與遊客打卡拍照。大家亦有機會在附近的迷離莊園街頭，遇到迷離莊園主人亨利爵士的魔術師姪孫，以及4位吟遊樂手，即興表現不同風格的音樂，盡情狂歡。

水花大街派對回歸

夏日炎炎當然要濕身玩水，今年在奇妙夢想城堡前會有夏日版的迪士尼尋夢奇緣舞台滙演，米奇與好友會於舞台上與觀眾見面，並且有水柱、泡泡及舞台火花等特效表演，為大家帶來驚喜。

而「Pixar水花大街派對！」會再度回歸，一班彼思好友，例如《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲及牧羊女寶貝，《玩轉腦朋友》的阿樂與阿愁，《沖天救兵》的卡叔與小狗德仔等，會沿着美國小鎮大街開派對，大玩水戰。

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配合夏日主題，樂園裏的戶外小食亭會有多款冰涼消暑的飲品及甜品登場。首推有以唐老鴨為靈感的全新日向夏柑橘味軟雪糕，有唐老鴨腳掌形狀的朱古力片做裝飾，非常IG-able。而在反斗奇兵大本營裏，則有多款胡迪、巴斯光年、三眼仔等造型的水果味鬆餅（圖08ES009），猶如玩具一樣，可愛度爆燈。

香港迪士尼樂園

門票︰成人$639起、小童$475起

海洋公園︰年度驚喜夏水禮

海洋公園每年一度的夏水禮熱爆回歸，今年更首次聯乘emoji－The Iconic Brand加入驚喜元素，推出「海洋公園X AEON信用卡︰emoji夏水禮 2023」，由即日起至8月27日期間舉行。水上樂園亦同步推出夏日emoji主題活動，讓大家可於兩個公園盡情玩水消暑。

▲ 海洋公園即日起會舉行emoji夏水禮，海濱樂園廣場更有刺激好玩的街頭水戰大激鬥。（海洋公園提供）

於海濱樂園廣場的emoji塗鴉之城，會有街頭水戰大激鬥，遊客可用水槍與隊友在色彩繽紛的場館中大玩水戰，還要穿過倉庫及大街小巷，並讓對手從頭濕到落腳，非常刺激。emoji塗鴉之城是出自本地塗鴉藝術家Devil Wong之手，他以型格街頭畫風創作出巨型塗鴉牆，令整個水戰戰場更具動感。

小朋友必到的就有超好玩的水花玩樂地帶，除了有噴水拱門及色彩繽紛的噴泉陣外，還可以站在巨型水桶裝置下，等待水桶注滿後傾盆而下，享受瀑布般的清涼快感。而夢幻泡泡派對也是夏水禮重點之一，玩家會走進軟綿綿的雲朵泡泡世界，在現場DJ表演的動感節拍及燈光下，重拾童真大玩泡泡。

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海洋公園X AEON信用卡︰emoji夏水禮 2023

門票︰夏日優惠門票由即日起至8月27日發售，成人$388、兒童$233；AEON信用卡客戶可享85折。

記者︰黃依情