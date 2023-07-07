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陳法拉到巴黎出席時裝騷　再與Giorgio Armani碰面：似家人一樣

娛樂 15:56 2023/07/07

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Giorgio Armani與陳法拉。

日前陳法拉獲邀到巴黎出席Giorgio Armani Prive 2023 秋冬高級訂制系列時裝秀，她身穿Armani Prive黑色閃閃吊帶背心連身長褲現身。

法拉開心的說：「跟Armani合作這麼長時間以來，還是第一次觀看他們的高訂時裝秀，相當開心並感受到當中的不同以及華麗感。而且以往都是在米蘭睇騷，今次特別在巴黎舉辦，更令人感受到法國風情。」

陳法拉、Emma Thompson（左五）、Laura Dern（右四）。

與Laura Dern碰面
 
席上，法拉碰到不少她很喜歡的演員，她特別提到：「我坐在Laura Dern身旁跟她聊天，跟她說好鍾意她演出《婚姻故事》（Marriage Story）中的Nora Fanshaw，角色十分搞笑。」

法拉透露言談間Laura Dern十分友好兼善談，更指《婚姻故事》的導演Noah Baumbach是位很能幹的人，建議法拉一定要演出他的作品。

另外，睇騷時法拉跟內地著名女演員姚晨一起坐，更和法拉分享了她最近去康城及正在創作新作品。

再遇Giorgio Armani
 
這次活動讓法拉最開心的還是見到Giorgio Armani本人，雖然二人早已見過多次，法拉表示：「每次相見仍是十分開心和感到榮幸，就似家人見面一樣，Armani先生更為我送上美麗的玫瑰，十分窩心。」

法拉補充，Armani先生今次以紅玫瑰為設計主題，同時更加上了亞洲元素在內，就連梅花和松樹都被採用。法拉指自己很喜歡整個系列，但笑言：「不過要出席隆重的場合才能着上這類高訂的服裝，十分期待能夠有機會穿上這些華麗晚禮服參與不同的影展。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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