【癌症資訊】世衛將列代糖為可能致癌物類別　營養學家逐一剖析代糖致癌風險

▲ 代糖阿斯巴甜（Aspartame）將被世衛列為可能致癌物類別，究竟食用代糖會增加患哪些疾病的風險？此外，有研究指代糖會影響女孩初經，且看英國註冊營養學家蕭婉芹為你剖析。

最近醫學與營養界最鬧哄哄的話題，非代糖阿斯巴甜（Aspartame）莫屬，因據外媒報道，世界衛生組織轄下的國際癌症研究中心（IARC）預計在今個月將把這種最常見的甜味劑列為可能致癌物類別。

曾經被視為可替代傳統蔗糖且低熱量的「甜姐兒」，已廣泛使用於飲料、香口膠、啫喱及布甸中，現在搖身一變恐有致癌之虞，難免令人憂慮。

近來有消息指IARC打算於7月14日將代糖阿斯巴甜，列為「可能對人類致癌」的2B級分類，英國註冊營養學家蕭婉芹說，這表示有一些證據表明它會導致人類癌症，但目前還未得出結論。

已經被納入同一類別的其他物質，包括乙醛、黃曲霉毒素、三聚氰胺、鉛、二氧化鈦等。在香港，阿斯巴甜，又名天冬酰胺，屬於經准許供人食用的甜味劑，受《食物內甜味劑規例》第132章第55及143 條規管。現時法例上並未有規管最高使用限量。國際方面，世衛的食品法典委員會（Codex Alimentarius）只限阿斯巴甜於某些食物中限量使用，根據風險評估，每一類食物都有不同的最高限量。

▲ 英國註冊營養學家蕭婉芹指可以循序漸進的方法，逐步降低添加糖的攝取需求。（經濟日報資料庫）

研究抗潰瘍藥 無意被發現

說起代糖，大家通常都指是人工合成的甜味劑，而阿斯巴甜就是其中一種。阿斯巴甜由 James M. Schlatter 於1965年發明，當時 Schlatter 正在實驗室研究他的抗潰瘍藥物，無意中舔掉手指上的甜味後而發現阿斯巴甜。

「阿斯巴甜的吸引之處，是它含非常低卡路里（約4kcal），但其甜度約為糖的200倍。對於想控制體重或關注血糖，但又好甜點的人，含阿斯巴甜產品的出現，令他們可以繼續吃甜點又不會攝取過多的卡路里。」

正因為阿斯巴甜這一特點，一直以來都很受食品和飲品製造商的垂青。市面上有不少食物和飲品，包括汽水、香口膠、糖果、雪糕、布甸、啫喱等甜品，甚至一些標榜健康、零糖、零卡路里的餅乾、零食、果汁或其他飲品都有機會用到代糖。在食物中加入相對較少的代糖分量，便可取得相同傳統蔗糖的甜味。她說平時大家若有留意，餐廳餐桌上的白砂糖或咖啡糖，旁邊也總會有一兩包代糖，提供給需要的顧客，可見其大行其道極普遍。

▲ 汽水香口膠有代糖大家都知，原來連標榜健康、零卡路里的餅乾、零食和果汁都有機會用到代糖。（iStock）

高劑量的危害

蕭婉芹引述根據聯合國糧食及農業組織/世衛聯合食物添加劑專家委員會 （JECFA）在2016年對於阿斯巴甜的評核，一個成年人每日可接受的攝入量，以每公斤體重計算，為40毫克。若以一罐354毫升含200毫克阿斯巴甜的可樂為例，即是一個平均60公斤的成年人，每日可接受攝取12 罐可樂中的阿斯巴甜。

其實多年來，阿斯巴甜的安全性一直備受關注，有研究指出阿斯巴甜的代謝物甲醇、天冬氨酸和苯丙氨酸，當達到高劑量時可能對人體有害，例如，甲醇會導致自由基水平升高，長期攝取有機會導致神經退化，甚至喪失記憶。這些阿斯巴甜的代謝物因而會增加患阿茲海默症、柏金遜症、多發性硬化症和腦腫瘤等神經退化疾病的風險。

▲ 英國註冊營養學家蕭婉芹表示，有一份針對9至10歲女孩的研究發現，阿斯巴甜會增加首次月經提前（11歲前）的風險。（iStock圖片）

「另外，多份研究也顯示使用阿斯巴甜與二型糖尿病、心血管疾病、非酒精性脂肪肝和激素相關癌症的風險增加有關。更有一份針對9至10歲女孩的研究發現，阿斯巴甜會增加首次月經提前（11歲前）的風險。」

營養師：完全不攝取不可惜

但於2013年，歐洲食品安全局曾經對阿斯巴甜及其代謝物的所有現有科學研究進行了嚴格審查，當中包括動物和人體研究。在目前的暴露水平下，專家們排除了阿斯巴甜造成基因損傷和誘發癌症的潛在風險。歐洲食品安全局的專家還得出結論，阿斯巴甜不會損害大腦、神經系統，也不會影響兒童或成人的行為或認知功能。

「盡管在動物研究以及原癌基因和抑癌基因表達的研究上，顯示阿斯巴甜可能具有致癌特性，但始終未能確定阿斯巴甜對人類致癌。事實上，這些研究上也未能確定病理上的關聯。」

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蕭婉芹認為既然代糖不是人體必需的營養素，也沒甚麼營養價值，減少或完全不攝取，並無可惜。「對於喜歡甜點，但又想控制體重和血糖的人，可以循序漸進的方法，逐步降低添加糖的攝取。我們的感官神經很靈敏，舌頭口味會經過一段時間的調節，慢慢適應新味道。」

記者：周美好