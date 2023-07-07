【核廢水】內地即日起禁進口福島等10縣食品　民建聯促香港跟隨

▲ 福島核電站港灣海魚輻射超標180倍。（法新社圖片）

國家海關總署宣布，即日起禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，以防範受放射性污染的日本食品輸華。民建聯認為，香港應緊跟國家步伐，禁止相關食品進口，又指政府在緊急應變計劃，及減少個別行業對日食品倚賴的引導措施不足，促為本地日本食肆及漁民提供更多支援。



民建聯葛珮帆指，本港已經禁止部分福島附近地區的農產品進口，加上由於日本入口食品佔整體食品供應只有2%，相信禁止10個縣食品進口，帶來影響不大。她認為本港必須同時加強對全部日本進口食品的檢驗和監管，並加上清晰的出產地標籤。



謝展寰曾稱會考慮國家專家意見



環境及生態局局長謝展寰上月28日回應議員口頭質詢時表示，一旦日方啓動排放廢水，特區政府會即時採取嚴格進口管制措施，包括禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品進口；及對其他有風險縣份水產品的進口實施嚴厲管制，要求日方提供輻射證明文件，否則不准輸入本港。



至於有關措施的具體內容，包括受影響日本縣份的範圍，除了參考國際原子能機構最後整體報告的結論，亦會考慮國家專家的意見、內地及鄰近地區的做法和評估、日方就事件提供的相關資料，以及國際間其他相關資料，作全面的考量，才會一併作出決定。

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責任編輯：戴朗希