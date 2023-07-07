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【官員任命】羅淑佩接替王天予出任房屋局常任秘書長　下月15日履新

政治 16:18 2023/07/07

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羅淑佩將於8月15日出任房屋局常任秘書長／房屋署署長。(資料圖片)

政府今日宣布，現任運輸署署長羅淑佩將於8月15日出任房屋局常任秘書長／房屋署署長，接替將展開退休前休假的王天予；現任政制及內地事務局副秘書長陳潔玲將於7月10日出任粵港澳大灣區發展專員，接替已展開退休前休假的袁民忠；任發展局副秘書長（工務）李頌恩將於8月28日出任運輸署署長。

    點擊圖片放大

對於羅淑佩、陳潔玲及李頌恩的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵說，「三位同事均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能。」

楊何蓓茵指，王天予在過去三十四年一直盡忠職守，王天予在出任房屋局常任秘書長／房屋署署長期間，在制訂公營及私營房屋政策方面擔當重要角色。她說，袁民忠在過去三十八年一直盡忠職守，袁民忠在出任粵港澳大灣區發展專員期間，帶領新成立的粵港澳大灣區發展辦公室，並負責制訂、統籌及監督有關香港特別行政區參與推展大灣區建設的整體政策、策略及措施。

羅淑佩於1989年7月加入政府，曾任職勞工主任及貿易主任職系，1990年7月轉職政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前銓敍科、前政務總署、前憲制事務科、政務司司長辦公室、前貿易署及前環境運輸及工務局。她於2010年8月至2016年9月出任旅遊事務副專員，於2016年9月至2020年9月出任政制及內地事務局副秘書長，並從2020年9月起出任運輸署署長。

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責任編輯：區綽彥

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