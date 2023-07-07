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【特首內訪】李家超稱貴州行有三意義　能推動泛珠三角區域合作

政治 17:43 2023/07/07

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李家超訪問貴州。（資料圖片）

特首李家超到貴州出席「泛珠三角區域合作行政首長聯席會議」後，他今日傍晚總結貴州行程，他稱此行有三個意義：推動泛珠三角區域合作、強化香港和貴州聯繫、香港可以利用「泛珠」，更好融入國家發展大局。他稱，黔港合作前景遼闊，包括科技創科、數據應用和旅遊文化，均有很大合作空間。

李家超今日傍晚總結貴州行程指，今次會議推動泛珠三角區域合作，指泛珠三角人口和生產總量佔全國三分之一，是最具發展潛力區域，正好為香港融入國家發展大局，提供理想空間和平台。他又指，今次行程強化香港和貴州聯繫，他與貴州省委書記徐麟等會面，同意黔港合作前景遼闊，包括科技創科、數據應用和旅遊文化，均有很大合作空間。他續指，一同出席會議的各領導增強交流，香港可以利用泛珠，更好融入國家發展大局。

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李家超：市民應視8名被通緝海外人士為「過街老鼠，避之則吉」

另外，李家超指，市民應視8名被通緝海外人士為「過街老鼠，避之則吉」，警方會按不同行為和活動依法處理。他歡迎所有人參與區議會選舉，強調只是不容破壞香港利益，不擁護《基本法》的人參與。

對於日本擬排放核污水，李家超稱，相信現階段日方未能提供到足夠證明的可信性，會充分考慮專家意見，考慮對高風險地區禁海產和農產品進口，考慮對其他地區食品加強監測，加強整體環境監測等。

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責任編輯：區綽彥

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