【回港證】民建聯稱入境處承諾加派人手處理申請　倡為排隊市民登記資料

▲ 民建聯立法議員陳勇(左)和民建聯立法議員陳學鋒(右)。（民建聯直播截圖）

近日，不少家長為子女辦理「回港證」，但惟網上預約，供不應求。港區全國人大代表召集人兼民建聯立法議員陳勇指，入境處承諾會加派人手，加班處理證件申請，建議入境處為每名排隊的市民登記資料，打擊「炒籌」。

陳勇建議，入境處為每名排隊的市民登記資料，打擊「炒籌」，確保真正有需要的市民能辦理證件，並期望入境處增加辦證人手。他又呼籲，非緊急的市民，預約在非高峰期辦理相關證件。民建聯立法議員陳學鋒關注，香港島入境處的門外出現人龍，並且有「炒籌」的問題，涉及違法活動，故期望執法部門加派人手巡查，打擊「炒籌」人士從中謀利。

最新影片推介

陳學鋒表示，在緊急的情況下，即使一、兩天內趕不及辦理「回港證」，持印有相片的回鄉證或特區護照，亦可以作為臨時往返內地的證件，但需要獲得入境處特殊處理。陳勇強調，市民不能濫用機制，最好的做法是預留時間提早辦理證件。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥