【校長接替】梁浩然9月起升任喇沙書院校長　接替退休唐煥星

▲ 梁浩然9月起接替唐煥星任喇沙書院校長 其自1999年加入喇沙書院

喇沙書院法團校董會及校監宣布，唐煥星即將退休，會委任梁浩然接替唐煥星出任喇沙書院校長， 由9月1日起生效。

梁浩然擁有香港中文大學頒發的哲學碩士（化學）學位。梁浩然於1999年加入喇沙書院，擔任高中化學科老師；於 2014年獲擢升為學校的訓導主任。他更於2019年晉升為負責學生事務的副校長，帶領學校的學生成長支援組。

作為負責學生支援的副校長，梁浩然近年利用優化高中核心科目的機會， 運用騰出的課堂時間，於中四及中五級開設服務學習科。

喇沙書院法團校董會及校監表示，深信梁浩然定能帶領喇沙書院迎向創校百週年，創出新猷，又指想向即將退休的唐煥星先生致以萬分謝意，感謝他多年來貢獻學校，為達成喇沙修士會的教育願景而努力；多年以來，梁浩然為培養懷抱喇沙精神，信德、 服務和共融的學生而努力不懈。

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記者：鄧凱文