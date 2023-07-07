【寄艙行李】香港快運8.7起加收閘口寄艙行李費　超7kg每件收費500元

▲ 香港快運8月7日起加收閘口寄艙行李費，每件收費500元。（資料圖片）

香港快運宣布，8月7日或之後出發的旅客，於閘口寄艙行李須收取額外費用，每件行李收費為500元。

每位旅客可攜帶兩件物品，包括1件手提行李和1件隨身物品。機場禁區內購買的商品亦會被視作為手提行李。

1件手提行李：必須能放入座位上共用置物櫃，不超過56(長)x36(寬)x23(高)厘米(22吋x14吋x9吋)及不超過7公斤

1件隨身物品：例如小型手袋、手提電腦包、小型背包及相機袋；必須能放入前方座位下方及不超過40(長)x25(寬)x20(高)厘米(15.7吋x10吋x8吋)

旅客可選擇於登機閘口將其手提行李以閘口行李寄艙。除此以外，超出尺寸／數量／重量限制手提行李及隨身物品亦視為閘口行李需要寄艙。所有閘口行李必須符合寄艙行李尺寸及其重量不能超過32公斤。剩餘的寄艙行李額不能用於減免行李費用，快運亦不會於登機閘口安排提取已寄艙行李的服務。

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記者：黃穎津