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【遺產捐贈】爸媽畢生節儉近乎「自虐」　港女遵從亡母心願賣樓捐贈助孤苦病老

健康 17:41 2023/07/14

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港女聽從亡母心願，賣樓捐贈遺產，助孤苦病老。

遺產是留給親人的最後一份禮物，不過亦有不少人死後，會將部份遺產捐給慈善機構，遺愛人間。近日，港女林女士決定代替父母將遺產捐出，以幫助長者在晚年可以減輕身心的苦痛。

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善寧會在社交網站「善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care」上分享熱心個案，林女士日前捐贈出父母留下的物業遺產，經律師樓變賣，讓多個慈善團體受惠。

林女士提到，自小就聽到母親的心願是將遺產捐給善堂，且父母一生的節儉度近乎「自虐」。她指出，在這個世代，已經很少會見到「老吾老以及人之老」。

父母會賣屋救病中兒女，相反，兒女不會賣屋，或用父母辛苦積聚的財富救助病中父母，因會影響遺產收益！

她表示，大部分患有腦退化的長者，因不能用自己的錢減輕身心的痛苦，所以晚年極需支援，人們都是在「久病床前無孝義」與「養兒100歲長憂99歲」中學習「生死教育」。

因此她希望，透過遺產捐贈，可以幫助孤苦伶仃、飽受身心苦痛的晚期病人，讓他們能夠有尊嚴、有安慰、有支持的度過人生中最後的時光。而善寧會亦承諾會將服務做得更好，幫助更多晚期病人。

内容獲Facebook專頁「善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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