【喇沙校長】喇沙書院校長唐煥星退休　新學年由副校長梁浩然升任校長

▲ 喇沙書院校長唐煥星退休，新學年由副校長梁浩然升任校長。

傳統名校喇沙書院校長唐煥星退休，喇沙書院法團校董會及校監宣布，委任副校長梁浩然出任喇沙書院校長，由新學年9月1日起生效。

校方指新任校長梁浩然擁有香港中文大學頒發的哲學碩士（化學）學位，於1999年加入喇沙書院，擔任高中化學科老師，並於2014年獲擢升為學校的訓導主任。2019年，他晉升為負責學生事務的副校長，帶領學校的學生成長支援組。

此外，校方讚揚他作為負責學生支援的副校長，多有建樹，近年利用優化高中核心科目的機會，運用騰出的課堂時間，於中四及中五級開設服務學習科。梁副校長即將上任成為喇沙書院的校長，並帶領學校迎向創校百週年。

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喇沙書院法團校董會及校監同時感謝即將退休的唐煥星校長，他多年來貢獻學校，為培養懷抱喇沙精神——信德、服務和共融（Faith, Service, Community）的學生而努力不懈。

唐煥星校長去年接受TOPick專訪時分享，他加入喇沙書院30多年，這是他大學畢業後的第一份工，一做便是數十年光景。唐校長回顧數十年的教學生涯，他形容「開心而有滿足感，能夠陪伴學生成長，這很重要的」。他當時明言︰「我會做到退休，自己喜歡的工作能做到退休，我覺得是完美的。」他期待退休後的生活，認為不同的階段有不同的生活，希望退休後享受人生，也能繼續回饋學校及社會。

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責任編輯︰駱秀玲