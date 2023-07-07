  • 32°C
香港時間 : 2023707日 (週五) 17:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【喇沙校長】喇沙書院校長唐煥星退休　新學年由副校長梁浩然升任校長

中小學 16:40 2023/07/07

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

喇沙書院校長唐煥星退休，新學年由副校長梁浩然升任校長。

傳統名校喇沙書院校長唐煥星退休，喇沙書院法團校董會及校監宣布，委任副校長梁浩然出任喇沙書院校長，由新學年9月1日起生效。

校方指新任校長梁浩然擁有香港中文大學頒發的哲學碩士（化學）學位，於1999年加入喇沙書院，擔任高中化學科老師，並於2014年獲擢升為學校的訓導主任。2019年，他晉升為負責學生事務的副校長，帶領學校的學生成長支援組。

此外，校方讚揚他作為負責學生支援的副校長，多有建樹，近年利用優化高中核心科目的機會，運用騰出的課堂時間，於中四及中五級開設服務學習科。梁副校長即將上任成為喇沙書院的校長，並帶領學校迎向創校百週年。

最新影片︰

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】都市人常便秘 營養師介紹3種食物輕鬆助通便

喇沙書院法團校董會及校監同時感謝即將退休的唐煥星校長，他多年來貢獻學校，為培養懷抱喇沙精神——信德、服務和共融（Faith, Service, Community）的學生而努力不懈。

唐煥星校長去年接受TOPick專訪時分享，他加入喇沙書院30多年，這是他大學畢業後的第一份工，一做便是數十年光景。唐校長回顧數十年的教學生涯，他形容「開心而有滿足感，能夠陪伴學生成長，這很重要的」。他當時明言︰「我會做到退休，自己喜歡的工作能做到退休，我覺得是完美的。」他期待退休後的生活，認為不同的階段有不同的生活，希望退休後享受人生，也能繼續回饋學校及社會。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰駱秀玲

相關文章

【校長專訪】大學畢業第一份工至今逾30載　喇沙書院校長回顧教學生涯︰陪伴學生成長
16:36 2022/06/13
【校長專訪】大學畢業第一份工至今逾30載　喇沙書院校長回顧教學生涯︰陪伴學生成長
【校長專訪】創校90周年培育才德兼備精英　喇沙書院校長盼學生︰識贏也識輸
11:20 2022/06/02
【校長專訪】創校90周年培育才德兼備精英　喇沙書院校長盼學生︰識贏也識輸
【校長專訪】出身教育世家以育人為使命　喇沙小學校長培養學生做紳士
16:55 2023/04/25
【校長專訪】出身教育世家以育人為使命　喇沙小學校長培養學生做紳士

你可能感興趣

【校長專訪】大學畢業第一份工至今逾30載　喇沙書院校長回顧教學生涯︰陪伴學生成長
16:36 2022/06/13
【校長專訪】大學畢業第一份工至今逾30載　喇沙書院校長回顧教學生涯︰陪伴學生成長
【校長專訪】創校90周年培育才德兼備精英　喇沙書院校長盼學生︰識贏也識輸
11:20 2022/06/02
【校長專訪】創校90周年培育才德兼備精英　喇沙書院校長盼學生︰識贏也識輸
【校長專訪】出身教育世家以育人為使命　喇沙小學校長培養學生做紳士
16:55 2023/04/25
【校長專訪】出身教育世家以育人為使命　喇沙小學校長培養學生做紳士
中小學教育 中學 喇沙書院 退休

最高瀏覽

【李玟離世】友人驚揭李玟半年前發現患乳癌　入院做手術丈夫竟去旅行
14:48 2023/07/06
【李玟離世】友人驚揭李玟半年前發現患乳癌　入院做手術丈夫竟去旅行
【李玟離世】Coco與富商丈夫未正式離婚　傳生前已立遺囑分配財產
16:36 2023/07/06
【李玟離世】Coco與富商丈夫未正式離婚　傳生前已立遺囑分配財產
【人倫悲劇】62歲男持鐵鎚殺妻再追入便利店打仔 17歲兒血淋淋哭喊救命獲店員冒死相救
11:49 2023/07/06
【人倫悲劇】62歲男持鐵鎚殺妻再追入便利店打仔 17歲兒血淋淋哭喊救命獲店員冒死相救