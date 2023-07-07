【中華小姐】陳爽親解突然換形象剪超短髮原因 拍片分享由老公親自操刀
娛樂 16:58 2023/07/07
前華姐季軍陳爽近日突然在網上晒出剪了超短髮型，發文更有所暗示，隨即令網民關注！
有見及此，今日（7月7日）陳爽在社交網分享一段片段，原來新髮型由其老公親自操刀，為她剃髮變成skin head的髮型。
【中華小姐】陳爽晒超短髮型引關注 發文有暗示令網民擔心健康出問題
老公操刀剪新髮型
片中所見，陳爽老公小心翼翼為太太剃髮，小朋友亦有看到媽媽這個新髮型，而陳爽亦指剪短頭髮，並不是受到甚麼刺激，健康也沒問題，只是每隔幾年就有剪短髮的衝動：
真的不好意思喔，
讓很多朋友擔心了！
可能我的表達方法太含糊,
讓人摸不到頭腦，抱歉啊🙏🏻
我只是剪了個頭髮，
長頭髮留得久，每隔幾年就有剪短髮的衝動，
這一年所幸剪多了些，
還是老公幫我操刀。✂️
沒受什麼刺激，
健康也沒問題，
熱愛生活，一切都好。
有的話也是安逸久了，
想做些調整和改變，😜
讓頭髮重新長一次，
順便觀察下自己原本的腦袋形狀，
擦些精華讓他們長得更光澤，
偷懶幾個月不用吹頭……
陳爽感謝朋友的慰問：
就是這麼簡單呢！
感恩這麼多朋友慰問我，
我都怕自己成了喊狼來的孩子了。
此事之後領悟幾個道理：1未察覺頭髮對女孩子這麼重要；
2我有好多好多平時雖然不常聯繫，但是很關心我的朋友！🙏🏻🙏🏻
3下次要把話說清楚些。
▼點擊圖片放大
+10
+9
最新影片推介：
精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動