【中華小姐】陳爽親解突然換形象剪超短髮原因　拍片分享由老公親自操刀

前華姐季軍陳爽近日突然在網上晒出剪了超短髮型，發文更有所暗示，隨即令網民關注！

有見及此，今日（7月7日）陳爽在社交網分享一段片段，原來新髮型由其老公親自操刀，為她剃髮變成skin head的髮型。

【中華小姐】陳爽晒超短髮型引關注 發文有暗示令網民擔心健康出問題

老公操刀剪新髮型

片中所見，陳爽老公小心翼翼為太太剃髮，小朋友亦有看到媽媽這個新髮型，而陳爽亦指剪短頭髮，並不是受到甚麼刺激，健康也沒問題，只是每隔幾年就有剪短髮的衝動：

真的不好意思喔，

讓很多朋友擔心了！

可能我的表達方法太含糊,

讓人摸不到頭腦，抱歉啊🙏🏻 我只是剪了個頭髮，

長頭髮留得久，每隔幾年就有剪短髮的衝動，

這一年所幸剪多了些，

還是老公幫我操刀。✂️ 沒受什麼刺激，

健康也沒問題，

熱愛生活，一切都好。

有的話也是安逸久了，

想做些調整和改變，😜

讓頭髮重新長一次，

順便觀察下自己原本的腦袋形狀，

擦些精華讓他們長得更光澤，

偷懶幾個月不用吹頭……

陳爽感謝朋友的慰問：

就是這麼簡單呢！

感恩這麼多朋友慰問我，

我都怕自己成了喊狼來的孩子了。

此事之後領悟幾個道理：1未察覺頭髮對女孩子這麼重要；

2我有好多好多平時雖然不常聯繫，但是很關心我的朋友！🙏🏻🙏🏻

3下次要把話說清楚些。

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