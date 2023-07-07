報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】大棧dr.tam Antico 藥解極效長新冠解毒配方12粒裝

試用專員: Carven

今次好lucky 抽中TOPick好物試用活動-大棧dr.tam Antico 藥解，早前中左招後，雖然身體體能已大致恢復，但最困擾本人持續keep住有咳嗽，好影響日常生活，好些偏方都試過，都未能解決到問題，當一見到有個此活動，仲要係大棧代理，心諗有大公司信心保證，攞到返屋企即試食，效果約於第三天出現，咳嗽明顯減少好多，條氣管冇咁緊，另我對此產品信心大增，我自己即時有買來食用，連埋試食一共食咗四盒，大約兩個星期，我的咳完全沒有了，所以我極力推薦給大家!

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試用專員: Lee Pui Wah

我自從5月時感染了新冠之後，發現氣管比以前敏感好多，冷氣比較大一點的地方，都好容易咳嗽，特別晚上瞓覺時會持續有咳嗽問題，這些情況是我未感染過新冠之前是沒有發生的，今次我試服用了大棧新冠解毒配方後，我依足指示食，早，晚各2粒，連續服用3天一個療程之後，真的好神奇地，我晚上沒有咳嗽問題，其實我服用後第二天晚上瞓覺時，感覺巳經有啲改善，沒有咳嗽，條氣好順，晚上瞓得好好，我老公仲話我瞓到有鼻鼾，哈哈😁無形中令到我睡眠質素也升提好咗，睡得好，晚上也沒有咳嗽，令到我每日都有好開心的心情去做嘢，真係好有效，真的名副其實是一種特效新冠解毒配方，我絕對會介紹給我身邊每一位朋友們，真係是種靈藥，我好開心也好幸運，感恩能夠抽中ToPick好物試用員，多謝你們給我機會可以試用好物👍👍👍

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試用專員:Jolie

5月尾確診了，幾日就冇事，仲以為自己抵抗力好好！點知後遺症狀都冇完全消除，經常發白日夢精神恍惚，仲要啲咳極都唔清，成日喺度狂咳，我係做sales 啲客同埋同事都驚咗我，我自己試過買成藥食都冇用。咁啱見到TOpick攪呢試食活動，仲睇到主要成分係冬蟲草同馬卡，眼前一亮，眾所周知冬蟲草都係對肺同埋氣管都好好，而馬卡幫助提神，就一於試試，攞咗返嚟食咗兩三日開始感覺明顯有效，已經冇再咳得咁緊要，個喉嚨已經唔會成日痕，兼且個人精神左集中左，跟手都即刻買多兩盒返嚟食，食咗個幾星期，差唔多到清晒D亁咳！如果都有類似情況，真係要試試👍👍👍