【精神健康】獲卓越教學獎教師藉社區活動、心聲點唱站　助SEN學生建正向人生觀

▲ 匡智張玉瓊晨輝學校教師團隊獲頒本年「訓導及輔導」方面的「行政長官卓越教學獎」。（左2起）教師莊敏娟、邵信堅、袁佩兒、容敏勵。（曾耀輝攝）

近年，學生精神健康備受關注。為幫助SEN學生建立正向人生觀，匡智張玉瓊晨輝學校教師致力以「成長性思維導向」，安排生命成長活動，如走進社區派發飯盒、探訪老人院等，令學生學懂關愛；並提供全校情緒教育，以繪本故事引導學生以正向思維思考。校內4名教師在「訓導及輔導」方面獲頒「行政長官卓越教學獎」（2022至2023年度）。

匡智張玉瓊晨輝學校主要服務輕度至中度智障學生，團隊致力以「成長性思維導向」，幫助有特殊學習需要（SEN）學生建立正向人生觀。教師袁佩兒指，學校着重品德教育，期望在校內營造關愛氣氛，故會為學生安排生命成長活動，包括走進社區派飯、捐贈舊衣、探訪老人院等，令他們明白到助人為樂的精神，為社區服務，體現出「智障也可以不平凡」的精神。教師教師邵信堅亦分享，學校設有「心聲點唱站」，會安排播放勵志歌曲，並鼓勵學生藉點唱寫下對師長的感謝說話，表達關愛。

同時，學校關注學生精神健康，會為全校提供情緒教育。教師容敏勵表示，SEN學生在學習上會面對不同挑戰，如自閉學生未必了解其他人的感受，或不知道如何表達情緒，因此「預防性關愛策略」十分重要。她續指，學校會藉校本情緒教育工具，教導學生應用適合的詞彙表達情緒，以及如何紓解有關情緒，就如利用繪本故事，教導學生如何做到身同感受，與別人好好相處，繼而引導他們以正向思維思考。

匡智張玉瓊晨輝學校教師袁佩兒、容敏勵、邵信堅和莊敏娟，致力協助學生建立正向人生觀，獲頒本年「訓導及輔導」方面的「行政長官卓越教學獎」。

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記者：梁凱婷