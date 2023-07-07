【智能家電】3cm超薄智能變頻抽油煙機 打造廚房美學超勁「抽」

▲ 全新超薄智能變頻抽油煙機厚度只有約3cm，與兩元硬幣相約，時尚又慳位。

每次煮飯全屋都勁油煙？是時候Upgrade廚房設備！全城至薄的德國寶全新超薄智能變頻抽油煙機(RDS-Series)，革命性至薄機身，厚度只有約3cm，與兩元硬幣相約，時尚又慳位；配備強勁變頻摩打，25級變頻風速任君選擇，剛柔並重；2,800+超強抽力瞬間抽走油煙，更特設Gesture Control手勢操控功能及自動電熱除油功能，真正「智」勁「智」薄，打造廚房新美學。

超薄智能變頻抽油煙機RDS雖然機身纖薄，卻擁有強勁抽力。強勁摩打2,800+轉超強抽力配合特強 3D 環吸技術，將分散的抽力合而為一，大幅增加抽油煙的範圍，達至全方位抽油煙效果。

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25級變頻風速

另外，傳統抽油煙機大多只有高、中、低三個檔位選擇，惟超薄智能變頻抽油煙機則提供 24 級變頻風速，另加「Turbo Boost」超頻模式，共25級變頻風速選擇，全方位滿足您所有烹調需求；1級只有約850轉極致寧靜，「Turbo Boost」超頻模式2,800+超勁抽，真正高效又慳電。

當油煙噴湧而出時，只需簡單揮手 Gesture Control，超薄智能變頻抽油煙機的紅外線感應系統便可感知您的心意，自動開機抽走油煙，您亦可透過揮手控制抽油煙機的風速，全程無需觸碰控制面板，烹調過程中就算雙手沾油亦不怕弄污機身。

自動電熱除油清潔

超薄智能變頻抽油煙機則配備自動電熱除油功能，簡單一按除油鍵，摩打會自動加熱 10 分鐘以溶解機體內的油污，然後啟動抽風功能將油污全數排走，永遠保持抽油煙機乾淨衛生。而DC 智能變頻摩打亦比一般抽油煙機的傳統摩打更慳電、寧靜、穩定且壽命更長。

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