【IB放榜】在學期間創作LGBTQ+教育資源　英基狀元將赴澳洲攻讀設計　

▲ 英基沙田學院的梁同學為本年的「IB狀元」之一。（英基提供圖片）

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨（6日）放榜，英基學校協會轄下7間中學共誕下8名狀元（45分），按年大跌8成。狀元之一的梁同學具想像力、熱愛創作，在學期間曾參與學生營商體驗計劃，與團隊一同創作LGBTQ+教育資源，計劃赴澳洲攻讀設計。

英基今年未如去年般安排「IB狀元」會見記者，改為於放榜日翌日（7日）向傳媒發放新聞稿及訪問影片，介紹應屆狀元背景，並分享其放榜心情等。沙田學院的梁同學為狀元之一，據訪問影片，她指自己在收獲成績的一刻，忍不住立即尖叫，並哭了起來，最後更摔倒在地板上。

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梁同學具想像力、熱愛創作，她希望到澳洲攻讀設計，並有意入讀墨爾本大學（The University of Melbourne）或墨爾本皇家理工大學（RMIT University），探索不同領域提供的各種可能性，包括用戶界面設計及體驗（UX／UI）、圖形設計及建築等。

在學期間，她曾參與學生營商體驗計劃，創立學生公司「iden」，與團隊一同創作LGBTQ+教育資源並發售，對社區產生正面影響。她指，這樣的經歷及合作非常有意義，並形容為「人生的重要時刻」，令她作為設計師有所成長。

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記者：梁凱婷