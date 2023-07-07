【智能家電】隨時隨地遙距控制 智能風扇淨化空氣Chill涼爽

疫情之後，人人防疫意識大大提高！夏天買風扇，除了揀風力夠強夠涼爽，最好有埋空氣淨化功能，一機完美取代風扇+空氣清新機，幫您慳位慳到盡！德國寶全新WiFi智能UVC等離子空氣淨化風扇(BEF-353DC-SC)，配備HEPA 14醫療級濾網、UVC殺菌燈以及等離子淨化系統，過濾99.995%*污染物兼殺菌99.9%^，隨時隨地掃走悶熱兼淨化全屋空氣，保持家居環境清涼舒適。

隨時隨地遙距控制

全新WiFi智能UVC等離子空氣淨化風扇革命性支援WiFi連接，操作簡單易用，無論身處何地皆可透過德國寶Smart Control APP遙距控制空清風扇的所有功能，你可以在途中預先開風扇促進室內空氣流通，回家立即可以享受舒適涼爽的環境，就算離家前忘記關機，都可以在途中遙距關機，減省不必要的電力浪費。

您可因應天氣轉變，隨時用Smart Control APP調校空清風扇的風速，全天候為毛孩或長者締造最舒適環境，既貼心又方便。

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過濾99.995%懸浮微粒

最特別的是風扇跟機配備醫療級HEPA 14濾網，採用了雙層設計，能捕捉PM2.5懸浮微粒，並高效過濾99.995%空氣中的病毒細菌等污染物，將室內有害物質一「網」打盡，相比其他級數較低的HEPA濾網，過濾效果更強。

此HEPA 14濾網特設高效活性納米塗層，能有效吸附空氣中的甲醛，並與之產生化學反應達至徹底去除的效果，相比一般活性炭濾網，真正做到無異味、無污染、除甲醛的效果，尤其適合新居入伙。

▲ 智能UVC等離子空氣淨化風扇風力強勁又可淨化空氣，一舉兩得。

配備強勁UVC滅菌燈

配備360°環形進風口，革命性採用懸浮式設計，吸風位置離地約1米，相比傳統無葉風扇於機底吸風的設計，既能大幅增加吸風量，同時優先淨化靠近呼吸區域的空氣，全面加強淨化效果。

WiFi智能UVC等離子空氣淨化風扇透過最佳殺菌波長200-280nm的強勁UVC照射，快速高效地破壞細菌及微生物DNA結構，有效殺滅99.9％機體內及濾網上的常見細菌，防止霉菌滋生。

實時測量空氣質素

而特設的等離子產生器，釋放高濃度等離子淨化空氣，有效去除空氣中的懸浮微粒、細菌、異味、揮發性有機物甚至抑制病毒，減低污染物濃度以改善空氣質素。

另外，風扇特設實時測量空氣質素功能，LED顯示屏實時顯示室內PM2.5濃度，並以綠、黃、橙、紅4種顏色代表不同濃度，助您更易監察空氣質素。

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