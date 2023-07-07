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【公務員加薪】財委會通過公務員調薪最快月底出新糧　議員倡薪酬調整和表現掛勾

政治 17:20 2023/07/07

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財委會通過公務員薪酬調整方案。（資料圖片）

立法會財務委員會今日舉手通過《2023-24年度公務員薪酬調整》， 首長級和高層公務員加薪 2.87%，中層和低層公務員加薪4.65%，最快月底「出新糧」。

大部分議員都支持政府加薪的決定，漁農界立法會議員何俊賢認為，政府應該將公務員表現和薪酬掛勾，他以「黑暴」期間部分公務員的表現為例，稱不相信所有公務員都是以服務社會為主要工作目標。選委界議員吳傑莊指，加薪幅度仍然追不上私人市場，同樣關注政府會否考慮進一步完善公務員薪酬調整機制，包括設立公開透明的評核指標，及將薪酬加幅與關鍵績效指標（KPI）掛勾，讓表現較好的公務員有更高的加薪幅度。

公務員事務局局長楊何蓓茵承認，公務員團體內的確有害群之馬，現在已制定特別措施處理表現不佳的同事。楊何蓓茵亦同意，公務員的加薪幅度不能與私人市場相差太遠，但她相信，有心加入公務員的人不只考慮薪酬，同時亦有服務社會的承擔。

楊何蓓茵表示，現時加幅已與士氣等取得平衡，強調加薪幅度亦要考慮政府財政儲備。她又指，經過研究後，認為不適合以公務員表現和薪酬掛勾，例如一些中級公務員做政策分析時，很難用客觀標準評核工作表現，而KPI更適宜於衡量整個部門或政策措施。

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記者：戴朗希

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