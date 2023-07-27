【蜘蛛媽媽】鄭麗莎湊4孩練成時間管理達人　4招在家keep fit保持女性魅力

▲ 蜘蛛媽媽鄭麗莎育有4子女，訓練自己成為時間管理達人，在百忙中仍能抽空keep fit保持女性魅力。

「蜘蛛媽媽」鄭麗莎（Lisa）身為4孩之母，同時兼顧家庭、事業、多項運動，確實是個時間管理達人。因成為兩屆包山后，蜘蛛女形象為人熟悉，在運動界取得成就。近年，她把重心放在家庭上，主力照顧4子女，在繁忙的育兒生活中，她找到最適合自己的時間分配大法，做到滿分媽媽又能保持健美體態，充滿魅力。

4孩之母的時間表

湊1個小孩已經不容易，更何況4個！究竟鄭麗莎是如何分配湊仔與工作時間？每朝當4個小孩都回到學校，就是Lisa的運動時間。到下午她大多處理家庭事務，或是回公司工作，小朋友們則交由外傭姐姐接回家，亦安排了補習老師上門輔導功課，至於練琴、學跆拳道、游水等課外活動，則由Lisa負責接送，甚至陪同一起上課。回家後，Lisa就會打點好每個小孩的日常事務，如收拾書包、安排4人的不同行程，之後一起享受晚上親子時間。

▲ Lisa與細仔汪晉孝（Jeremy）和大女汪柔霏（Euphy）。（有關機構提供）

談到金融才俊老公汪君傑（Calvin），Lisa表示老公負責養家，雖然工作繁忙，較少親自照顧4小孩，但當Lisa有要事處理分身不瑕時，老公都會義不容辭幫手。Lisa大讚老公是神隊友，可以教導小孩實際知識，

老公會教4個小朋友金錢的概念，都會同佢地做心靈教育。

▲ Lisa近年重心回歸家庭。（IG相片）

4個小孩 人人不同

Lisa與Calvin的大仔汪晉頤（Tommy）今年7歲，而三胞胎今年6歲，分別是細仔汪晉孝（Jeremy）、大女汪柔霏（Euphy）、細女汪尤嘉（Yuka）。

Tommy個性樂天好動，比較痴身，喜歡嗲人。Jeremy活潑開朗，喜歡帶動團體氣氛，經常玩到失控。Euphy性格文靜，喜歡手工製作、繪畫、唱歌。Yuka則好動活躍，喜歡跆拳道，最有Lisa的影子，同時富有同理心，是一個容易感動的小大人。

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4個孩子，少不免爭鋒吃醋，Lisa直言沒有可能任何東西都有4份，爭執是無可避免的。Lisa見招拆招，會輪流或按近期各人的表現分配，有時也會互相商量，她舉例說之：

今年帶咗兩個女去日本滑雪，就會應承兩個仔下次帶佢地去玩。雖然分開時大家都會不捨大哭，但我哋每次承諾後都會做到，所以大家都明白，願意輪流的。

加入3個新成員

曾表示目標生六胎的Lisa，如今希望集中湊好4子女，已打消生多兩個的念頭，當她驚險誕下3胞胎後，深明養育孩子成長絕不容易。不過，一家六口最近也有新成員加入，Lisa笑言老公近期對狗狗的熱愛程度飆升到頂峰，經過連番考慮後多養3隻狗，想不到4個孩子從狗狗身上獲益良多，更有助他們成長，

4個小朋友與狗狗一齊玩、一齊訓覺、一齊攬埋一舊。大家都好享受。無形間培養了他們的愛心。

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MeTime重要性

Lisa的最愛，除了4個孩子和老公外，一定就是運動了。在速度攀登和健美比賽奪獎無數的她，在體育路上她仍有目標，「我希望嘗試更多不同種類的運動，例如最近在訓練三項鐵人、羽毛球和單車。」但她直言不會追求練成高超技術，但會參加各種小型比賽，挑戰自我，同時為自己帶來成功感。

她揚言不同年齡的女性都應該保持自己的魅力，找到屬於自己充電的方法，而運動就是她的方法：

運動是令我減壓、増加滿足感的方法，我可以充到電，維持自己的魄力。

▲ 運動是Lisa保持自己魅力的方法。（有關機構提供）

4招「忙」著瘦身

正值夏天，衣櫃內的短背心、比堅尼又是時候出動。但不論是靚媽靚太，還是返工一族，都難以騰出時間做運動，Lisa分享4個簡易修身招式，幫大家踢走手臂拜拜肉及減肚腩，讓大家安在家中都能保持完美身形。

1. 減拜拜肉訓練

先坐在椅子上，雙手扶著椅子邊緣位置，屁股離開椅子，收緊腹部，眼看前方，先吸氣，再一邊呼氣一邊向下移動，直至手踭呈90度，再慢慢向上移動到原來位置，感受三頭肌收緊。

▲ 第一式，減拜拜肉訓練。（黃建輝攝）

▲ 第一式，減拜拜肉訓練。（影片截圖）

2. 減拜拜肉訓練——難度版

同樣姿勢，雙腳伸直，腳踭踫地，令身體負荷增加。

▲ 第二式，減拜拜肉訓練難度版。（影片截圖）

▲ 第二式，減拜拜肉訓練難度版。（黃建輝攝）

3. 收緊腹部訓練

坐在椅子上，慢慢向前坐到椅子邊緣，右腳放地下，左手捉著椅背保持平衝，左腳向上屈曲至腹部，保持呼吸，轉手轉腳重複動作。

▲ 第三式，收緊腹部訓練。（黃建輝攝）

▲ 第三式，收緊腹部訓練。（黃建輝攝）

4. 收緊腹部訓練——難度版

坐在椅子上，身體向後依靠，提高雙腳，找到重心位置，雙腳在空中做出踩單車動作，眼看前方保持呼吸。

以上每個動作，做15次為一組，總共做三組，每組之間可以按個人需要休息30秒。

▲ 第四式，收緊腹部訓練難度版。（黃建輝攝）

▲ 第四式，收緊腹部訓練難度版。（黃建輝攝）

除了做運動，Lisa亦會把SlimFast代餐奶昔加入瘦身日常，有時晚上時間想食得輕營，就會以脫脂牛奶沖SlimFast，再配蔬菜或雞胸肉作晚餐。有時不是為了減重，而是在重訓前補充能量，都會選擇飲用一杯SlimFast。

▲ 四孩之母鄭麗莎分享瘦身大法。（黃建輝攝）

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記者：唐綺晴、林綺玲